Wypadek niedaleko stacji kolejowej Luzino (Pomorskie). Jedna osoba zginęła potrącona przez pociąg.

Na torach doszło do śmiertelnego wypadku / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do wypadku doszło w czwartek ok. godz. 11, niedaleko stacji kolejowej Luzino, w obszarze leśnym, w którym nie było przejścia przez tory - poinformowała oficer prasowa wejherowskiej policji asp. sztab. Anetta Potrykus.

Dodała, że na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratura. Ustalają przyczyny wypadku oraz tożsamość ofiary.

Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe poinformował, że z powodu potrącenia człowieka przez pociąg Polregio relacji Elbląg - Lębork, wstrzymano ruch pociągów i wprowadzono zastępczą komunikację autobusową.