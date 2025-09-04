Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności wypadku w miejscowości Czekaj w powiecie jasielskim na Podkarpaciu. Samochód osobowy wypadł tam z drogi. 18-letnia pasażerka zginęła na miejscu.

Tragiczny w skutkach wypadek miał miejsce w środę ok. godz. 9:40 na drodze powiatowej. Policjanci ustalili, że 21-latka kierująca autem osobowym prawdopodobnie nie dostosowała prędkości do warunków na drodze. 

W pewnym momencie młoda kobieta straciła panowanie nad pojazdem. Auto wpadło do rowu i uderzyło w przepust

18-letnia pasażerka samochodu zginęła na miejscu. 21-letnia kierująca trafiła do szpitala. Wiadomo, że była trzeźwa. 

Okoliczności wypadku wyjaśnia policja i prokuratura. Wczoraj wykonano oględziny miejsca wypadku i zabezpieczono ślady. 

