"Jesteśmy świadomi, że od największej tragedii w historii wypoczynku dzieci nad morzem, te dzieciaki uratował cud" - napisali ratownicy z Gniewińskiego WOPR, informując o zakończonej sukcesem akcji ratowniczej w Łebie. Uratowano sześć tonących osób, w tym pięcioro dzieci, uczestników kolonii.

Ratownicy z Gniewińskiego WOPR-u uratowali sześć tonących osób w Łebie / Gniewińskie WOPR / Facebook

W poniedziałek na wszystkich kąpieliskach w Łebie (woj. pomorskie) powiewała czerwona flaga, oznaczająca bezwzględny zakaz kąpieli. Przyczyną były wysokie fale i bardzo silne prądy wsteczne, które stwarzały realne zagrożenie dla życia osób w wodzie.

"Te dzieciaki uratował cud"

Mimo ostrzeżeń, przed godz. 16:00 ratownicy z Gniewińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego podczas patrolowania jednej z niestrzeżonych plaż zauważyli, że ok. 100 metrów od brzegu tonie sześć osób - pięcioro dzieci w wieku 11-13 lat i opiekun. Wszyscy byli uczestnikami kolonii.

Nie zwlekając, ratownicy wezwali wsparcie i natychmiast podjęli akcję ratowniczą. Zakończyła się ona szczęśliwie - wszyscy tonący zostali wyciągnięci z wody; każdy z nich był przytomny. "W trakcie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy zostaje podjęta decyzja o konieczności wsparcia ze strony zespołów ratownictwa medycznego dla dwójki dzieci" - przekazali we wpisie na Facebooku ratownicy z Gniewińskiego WOPR.

Wszystkimi poszkodowanymi zajęli się ratownicy medyczni. Jedna z tonących dziewczynek została przetransportowana do szpitala. Sprawą zajmie się teraz policja - przybyli na miejsce funkcjonariusze zatrzymali zarówno opiekuna dzieci, jak i kierownika kolonii.

"Jesteśmy świadomi, że od największej tragedii w historii wypoczynku dzieci nad morzem, te dzieciaki uratował cud - obecność patrolu ratowników wodnych na plaży niestrzeżonej. Byli w odpowiednim miejscu i czasie" - zaznaczyli ratownicy z Gniewińskiego WOPR.

Jedna z wielu akcji ratowniczych

Jak się okazało, to zaledwie jedna z pięciu akcji ratowniczych, jakie w poniedziałek przeprowadzili w Łebie ratownicy WOPR. Dotyczyły one kąpieli podczas niebezpiecznych warunków na plażach niestrzeżonych i w miejscach zakazu kąpieli. Co istotne, wszystkie zakończyły się szczęśliwie. Trzem osobom wystawiono mandaty karne.