Funkcjonariusze CBŚP rozbili kilka zorganizowanych grup przestępczych, które zajmowały się transgranicznym obrotem środków odurzających. Część zatrzymanych wywodzi się ze środowiska pseudokibiców śląskich klubów piłkarskich. Służby przejęły w sumie prawie tonę narkotyków o wartości miliarda złotych.

CBŚP rozbiło kilka grup przestępczych zajmujących się transgranicznym obrotem narkotykami / CBŚP /

Służby kilku krajów Unii Europejskiej, w tym Polski, rozbiły międzynarodową grupę przestępczą, której trzon stanowili Polacy mieszkający na stałe w Hiszpanii.

Przestępcy na szeroką skalę organizowali transporty środków odurzających do kilkunastu państw, w tym przede wszystkim do Irlandii, Niemiec, Austrii oraz krajów skandynawskich. Część narkotyków trafiła także do Polski.

Gangi zajmujące się dalszym odbiorem środków odurzających i ich dystrybucją również składały się z Polaków i działały głównie na terenie Irlandii oraz Republiki Federalnej Niemiec.

Substancje zakazane w kołach zapasowych

Narkotyki były przewożone w kołach zapasowych ciężarówek należących do polskich firm spedycyjnych, a także w specjalnie przygotowanych skrytkach i przestrzeniach pojazdów dostawczych.

Jednorazowy transport obejmował od 40 do nawet 200 kg narkotyków. Grupa działała co najmniej od 2017 roku i wprowadziła na rynek Unii Europejskiej nie mniej niż kilkanaście ton marihuany oraz innych substancji odurzających.

W trakcie śledztwa służby przejęły 600 kilogramów marihuany, 180 kilogramów haszyszu, 40 kilogramów siarczanu amfetaminy, a także 7 sztuk broni palnej i kilkaset sztuk amunicji.

Czarnorynkowa wartość przejętych narkotyków przekracza 1 miliard złotych.

Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gliwicach. Dotychczas zarzuty usłyszało ponad 170 osób. "Zapadły już pierwsze wyroki skazujące oskarżonych na kary powyżej 10 lat pozbawienia wolności" - informują śledczy.

Część zatrzymanych wywodzi się ze środowiska pseudokibiców śląskich klubów piłkarskich.