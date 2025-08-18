31-letni mężczyzna utonął w stawie Morawa w Katowicach. Przed południem policja otrzymała zgłoszenie, z którego wynikało, że dwóch mężczyzn wskoczyło do wody, jednak tylko jeden z nich wypłynął na powierzchnię.

Tragedia w Katowicach: Ze stawu Morawa wyciągnięto ciało 31-latka, fot. Policja Katowice / Lucyna Nenow / East News

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 18 sierpnia po godz. 10. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Katowicach otrzymał zgłoszenie, że do zbiornika Morawa wskoczyło dwóch mężczyzn, z których jeden nie wypłynął na powierzchnię.

Na miejsce natychmiast skierowano wszystkie służby ratunkowe. W działaniach uczestniczyli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz policjanci z katowickiej komendy. 31-letniego mężczyznę wydobyto ze zbiornika i rozpoczęto reanimację. Niestety, mimo długiej akcji ratunkowej, jego życia nie udało się uratować.

Śledczy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają teraz dokładne przyczyny i okoliczności tej tragedii.

fot. Policja Katowice

Tragedia w Katowicach. Policja apeluje o ostrożność

Katowiccy policjanci przy okazji apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą i przypominają podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Gdy zauważysz, że ktoś tonie w wodzie, natychmiast podejmij następujące kroki:

Zawołaj o pomoc. Krzycz, aby przyciągnąć uwagę innych osób w pobliżu,

Jeśli potrafisz, idź tonącemu na ratunek, zabierając ze sobą przedmiot ułatwiający utrzymywanie się na wodzie,

Wezwij służby. Natychmiast zadzwoń na numer alarmowy 112 i powiadom o sytuacji. Podaj dokładną lokalizację i opowiedz o tym, co się dzieje,

Monitoruj sytuację. Nie tracąc tonącej osoby z oczu, obserwuj jej położenie i zachowanie, aby móc przekazać te informacje służbom,

Udziel pierwszej pomocy,

Nie przeceniaj swoich sił, nawet jeśli dobrze pływasz,

Unikaj kąpieli w miejscach niestrzeżonych,

Nigdy nie wchodź do wody po alkoholu,

Zwracaj uwagę na innych - jeśli zauważysz, że ktoś tonie, natychmiast wezwij pomoc.

Policjanci podkreślają, że bezpieczeństwo powinno być zawsze naszym priorytetem. Nie przeceniaj swoich sił, nawet jeśli dobrze pływasz, unikaj kąpieli w miejscach niestrzeżonych, nigdy nie wchodź do wody po alkoholu.