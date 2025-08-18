31-letni mężczyzna utonął w stawie Morawa w Katowicach. Przed południem policja otrzymała zgłoszenie, z którego wynikało, że dwóch mężczyzn wskoczyło do wody, jednak tylko jeden z nich wypłynął na powierzchnię.
Do zdarzenia doszło w poniedziałek 18 sierpnia po godz. 10. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Katowicach otrzymał zgłoszenie, że do zbiornika Morawa wskoczyło dwóch mężczyzn, z których jeden nie wypłynął na powierzchnię.
Na miejsce natychmiast skierowano wszystkie służby ratunkowe. W działaniach uczestniczyli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz policjanci z katowickiej komendy. 31-letniego mężczyznę wydobyto ze zbiornika i rozpoczęto reanimację. Niestety, mimo długiej akcji ratunkowej, jego życia nie udało się uratować.
Śledczy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają teraz dokładne przyczyny i okoliczności tej tragedii.
Katowiccy policjanci przy okazji apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą i przypominają podstawowe zasady bezpieczeństwa.
Gdy zauważysz, że ktoś tonie w wodzie, natychmiast podejmij następujące kroki:
- Zawołaj o pomoc. Krzycz, aby przyciągnąć uwagę innych osób w pobliżu,
- Jeśli potrafisz, idź tonącemu na ratunek, zabierając ze sobą przedmiot ułatwiający utrzymywanie się na wodzie,
- Wezwij służby. Natychmiast zadzwoń na numer alarmowy 112 i powiadom o sytuacji. Podaj dokładną lokalizację i opowiedz o tym, co się dzieje,
- Monitoruj sytuację. Nie tracąc tonącej osoby z oczu, obserwuj jej położenie i zachowanie, aby móc przekazać te informacje służbom,
- Udziel pierwszej pomocy,
- Nie przeceniaj swoich sił, nawet jeśli dobrze pływasz,
- Unikaj kąpieli w miejscach niestrzeżonych,
- Nigdy nie wchodź do wody po alkoholu,
- Zwracaj uwagę na innych - jeśli zauważysz, że ktoś tonie, natychmiast wezwij pomoc.
