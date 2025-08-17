Kolejna tragedia nad Bałtykiem. W niedzielę w Stegnie (woj. pomorskie) utonął mężczyzna, który rzucił się na ratunek swoim córkom porwanym przez prąd wsteczny.

Sprawę opisał portal TVN24.

W niedzielę po godz. 14 policja otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu przy wejściu na plażę nr 64 w Stegnie.

Według wstępnych ustaleń mundurowych, 48-letni mężczyzna wszedł do wody, by ratować swoje dwie córki porwane w głąb morza przez fale i prądy wsteczne.

Dziewczynki samodzielnie wyszły na brzeg. Mężczyznę wyciągnęli z wody świadkowie. Mimo wysiłków ratowników jego życia nie udało się uratować.

To kolejna tragedia tego samego dnia. Również w niedzielę, w położonej blisko miejscowości Stegna miejscowości Sztutowo utonęła dorosła kobieta najprawdopodobniej porwana przez fale.

69-latka spacerowała w wodzie, która sięgała jej do pasa.

Czerwone flagi z powodu sinic i wysokich fal

Z danych opublikowanych w niedzielę w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że nie można korzystać z kilkudziesięciu kąpielisk w północnej części Polski.

Ze względu na zakwit sinic zamknięte pozostają trzy kąpieliska w woj. zachodniopomorskim: 

  • w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, 
  • w Mirosławcu nad jeziorem Kosiakowo 
  • oraz w Wałczu nad Jeziorem Zamkowym.

Wysokie fale i prądy wsteczne spowodowały, że organizatorzy zamknęli też kąpieliska morskie w woj. zachodniopomorskim

  • w Świnoujściu (4 kąpieliska), 
  • Międzyzdrojach (2), 
  • Międzywodziu, 
  • Dziwnowie (4), 
  • Dziwnówku, 
  • Łukęcinie (2), 
  • Mrzeżynie (3), 
  • Rogowie, 
  • Dźwirzynie, 
  • Sianożętach (2), 
  • Ustroniu Morskim (4), 
  • Gąskach (2), 
  • Sarbinowie (4), 
  • Chłopach (2), 
  • Mielenku (2), 
  • Mielnie (7) 
  • i Łazach (3).

Z tego samego powodu zamkniętych jest też ponad 20 kąpielisk morskich w woj. pomorskim m.in. 

  • w Przewłoce, 
  • Dębinie, 
  • Rowach (7), 
  • Lubiatowie, 
  • Białogórze, 
  • Dębkach, 
  • Karwieńskich Błotach Drugich, 
  • Jastrzębiej Górze, 
  • Gdańsku (Sobieszewo, Orle i Świbno), 
  • Mikoszewie, 
  • Jantarze, 
  • Stegnie (2), 
  • Sztutowie, 
  • Kątach Rybackich 
  • i Krynicy Morskiej (Korczaka).

Aktualne informacje o stanie wody w kąpieliskach można znaleźć w serwisie informacyjnym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.