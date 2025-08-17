Kolejna tragedia nad Bałtykiem. W niedzielę w Stegnie (woj. pomorskie) utonął mężczyzna, który rzucił się na ratunek swoim córkom porwanym przez prąd wsteczny.

Nie żyje mężczyzna, który rzucił się do Bałtyku na ratunek dwóm córkom (Zdjęcie ilustracyjne) / Jerzy Undro / PAP

Sprawę opisał portal TVN24.

W niedzielę po godz. 14 policja otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu przy wejściu na plażę nr 64 w Stegnie.

Według wstępnych ustaleń mundurowych, 48-letni mężczyzna wszedł do wody, by ratować swoje dwie córki porwane w głąb morza przez fale i prądy wsteczne.

Dziewczynki samodzielnie wyszły na brzeg. Mężczyznę wyciągnęli z wody świadkowie. Mimo wysiłków ratowników jego życia nie udało się uratować.

To kolejna tragedia tego samego dnia. Również w niedzielę, w położonej blisko miejscowości Stegna miejscowości Sztutowo utonęła dorosła kobieta najprawdopodobniej porwana przez fale.

69-latka spacerowała w wodzie, która sięgała jej do pasa.

Czerwone flagi z powodu sinic i wysokich fal

Z danych opublikowanych w niedzielę w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że nie można korzystać z kilkudziesięciu kąpielisk w północnej części Polski.

Ze względu na zakwit sinic zamknięte pozostają trzy kąpieliska w woj. zachodniopomorskim:

w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim,

w Mirosławcu nad jeziorem Kosiakowo

oraz w Wałczu nad Jeziorem Zamkowym.

Wysokie fale i prądy wsteczne spowodowały, że organizatorzy zamknęli też kąpieliska morskie w woj. zachodniopomorskim :

w Świnoujściu (4 kąpieliska),

Międzyzdrojach (2),

Międzywodziu,

Dziwnowie (4),

Dziwnówku,

Łukęcinie (2),

Mrzeżynie (3),

Rogowie,

Dźwirzynie,

Sianożętach (2),

Ustroniu Morskim (4),

Gąskach (2),

Sarbinowie (4),

Chłopach (2),

Mielenku (2),

Mielnie (7)

i Łazach (3).

Z tego samego powodu zamkniętych jest też ponad 20 kąpielisk morskich w woj. pomorskim m.in.



w Przewłoce,

Dębinie,

Rowach (7),

Lubiatowie,

Białogórze,

Dębkach,

Karwieńskich Błotach Drugich,

Jastrzębiej Górze,

Gdańsku (Sobieszewo, Orle i Świbno),

Mikoszewie,

Jantarze,

Stegnie (2),

Sztutowie,

Kątach Rybackich

i Krynicy Morskiej (Korczaka).

Aktualne informacje o stanie wody w kąpieliskach można znaleźć w serwisie informacyjnym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.