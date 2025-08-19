Tyscy strażacy walczą z pożarem składowiska odpadów mieszanych przy ul. Lokalnej. W powietrzu stwierdzono podwyższoną zawartość pyłów PM10, w związku z czym zaapelowano o zamknięcie okien w mieszkaniach i ograniczenie aktywności na zewnątrz.

Tyscy strażacy walczący z pożarem składowiska odpadów przy ul. Lokalnej / Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tychach / Facebook

Zgłoszenie o pożarze składowiska odpadów zmieszanych przy ul. Lokalnej w Tychach (woj. śląskie) strażacy otrzymali przed godz. 4:00 we wtorek.

Ogień objął pryzmę odpadów o powierzchni 150 metrów kwadratowych i wysokości 5 metrów.

Tyscy strażacy walczący z pożarem składowiska odpadów przy ul. Lokalnej / Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tychach / Facebook

Choć pożar został już opanowany i ogień się nie rozprzestrzenia, to akcja gaśnicza trwa.

Po mieście jeździ pojazd z aparaturą monitorującą skład atmosfery. Ustalono, że w powietrzu nie występują toksyczne gazy, stwierdzono jednak podwyższoną zawartość pyłów PM10.

Tyscy strażacy walczący z pożarem składowiska odpadów przy ul. Lokalnej / Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tychach / Facebook

W związku z tym tyscy strażacy zaapelowali o zamknięcie okien w mieszkaniach i ograniczenie aktywności na zewnątrz.

W pożarze nikt nie został poszkodowany.