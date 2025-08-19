Polska znajduje się obecnie pod wpływem lekko podwyższonego ciśnienia, a z zachodu napływa cieplejsze powietrze polarne morskie. Synoptycy zapowiadają słoneczne i ciepłe dni, choć na północy kraju możliwe są przelotne opady deszczu i lokalne burze.

Ciepłe powietrze napływa do Polski. Prognoza pogody na najbliższe dni / Shutterstock

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na północy i wschodzie Europy pogodę kształtują niże z ośrodkami nad Skandynawią i Rosją oraz związane z nimi fronty atmosferyczne. Płytkie niże występują także nad Półwyspem Iberyjskim i Francją.

Polska oraz większa część kontynentu znajdują się w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia, związanym z wyżem znad Europy Środkowo-Wschodniej. Pod koniec dnia do północnych krańców kraju dotrze zatoka niżu z ośrodkiem nad Skandynawią, a z zachodu napływa cieplejsze powietrze polarne morskie.

Prognoza na wtorek: Ciepło i słonecznie

We wtorek przewidywane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st.C do 26 st.C., a w kotlinach górskich i nad morzem miejscami od 20 st.C do 22 st.C. Na południowym wschodzie wiatr będzie słaby i zmienny, na pozostałym obszarze słaby, chwilami umiarkowany, a na wybrzeżu porywisty z kierunków południowych i zachodnich.

W Warszawie zachmurzenie na ogół małe, temperatura maksymalna 25 st.C, wiatr słaby z kierunków zachodnich.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na wybrzeżu okresami duże i tam miejscami możliwy słaby, przelotny deszcz. W kotlinach sudeckich mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 9 st.C na południowym wschodzie do 14 st.C na zachodzie, północy i lokalnie w centrum, a nad samym morzem od 14 st.C do 16 st.C. W obszarach podgórskich temperatura może spaść do około 7 st.C. Wiatr słaby, na północy także umiarkowany, a na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty, przeważnie z kierunków południowych, na północnym zachodzie zachodni.

W Warszawie noc zapowiada się pogodnie, z temperaturą minimalną 14 st.C i słabym wiatrem z kierunków południowych.

Środa: Przelotne opady na północy, upał na południu

W środę w północnej części kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie możliwe lokalne burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st.C do 22 st.C na północy, 27 st.C i 28 st.C na południu, a nad samym morzem około 18 st.C.

Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem także dość silny, w północnej połowie kraju porywisty, z kierunków zachodnich, tylko na północy z północnych.

W Warszawie w środę przewidywane jest zachmurzenie umiarkowane, możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna 26 st.C, wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich.

