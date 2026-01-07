​Turecki przywódca Recep Tayyip Erdogan stanowczo zaprzeczył doniesieniom, jakoby otrzymał ofertę przyjęcia w kraju prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro przed jego pojmaniem przez wojska USA - poinformowała agencja Anadolu. Spekulacje w tej sprawie prezydent Turcji uciął na spotkaniu z parlamentarzystami swojej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP).

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan stanowczo zaprzeczył, jakoby Nicolas Maduro - obalony przywódca Wenezueli - otrzymał propozycję wyjazdu do Turcji w zamian za rezygnację ze stanowiska.

Wcześniej amerykański senator Lindsey Graham potwierdził doniesienia "New York Times", według których Maduro miał otrzymać ultimatum umożliwiające mu wyjazd do Turcji.

Ostatecznie Maduro został zatrzymany przez amerykańskie siły specjalne 3 stycznia w Caracas. Wraz z żoną, Cilią Flores, został przewieziony do Nowego Jorku, gdzie usłyszał zarzuty, m.in. udziału w "zmowie narkoterrorystycznej".

Oboje nie przyznali się do winy.

Erdogan zapytany o doniesienia, według których wenezuelski dyktator Nicolas Maduro otrzymał propozycję wyjazdu do Turcji w zamian za ustąpienie ze stanowiska, odpowiedział: "Nie było takiego tematu".

Amerykański senator Lindsey Graham, po zatrzymaniu wenezuelskiego przywódcy powiedział, że Maduro "mógłby być teraz w Turcji, ale jest w Nowym Jorku". Graham potwierdził tym samym doniesienia dziennika "New York Times", który - powołując się na amerykańskich i wenezuelskich urzędników - informował o ultimatum, które Maduro miał otrzymać pod koniec grudnia i które dawało mu możliwość zrzeczenia się władzy i wyjazdu do Turcji.

Erdogan rozmawiał z Trumpem

W poniedziałek prezydent Turcji odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem, podczas której podkreślił, że Wenezuela nie może zostać wciągnięta w niestabilność i chaos po obaleniu jej przywódcy. Gdziekolwiek to nastąpi, nie pochwalamy żadnych działań naruszających legitymację polityczną i prawo międzynarodowe - powiedział w odniesieniu do interwencji USA w Caracas.

Podkreślił także, że Ankara będzie wspierać naród wenezuelski w jego dążeniu do dobrobytu, pokoju i rozwoju.