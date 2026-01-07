Około 200 kardynałów z całego świata zebrało się w Watykanie na dwudniowy nadzwyczajny konsystorz, zwołany przez papieża Leona XIV. To pierwsze takie spotkanie od czasu wyboru papieża w maju, a odbywa się ono tuż po zakończeniu Roku Świętego, co – jak podkreślają watykaniści – symbolizuje początek nowego etapu pontyfikatu amerykańskiego papieża.

Papież Leon XIV zwołuje konsystorz (Zdjęcie ilustracyjne) / EPA/FABIO FRUSTACI / PAP

Główne tematy obrad to misyjność Kościoła, rola Kurii Rzymskiej, liturgia oraz reformy wprowadzone przez papieża Franciszka.

Konsystorz ma być czasem modlitwy, refleksji i doradztwa dla papieża.

W liczącym 245 purpuratów Kolegium Kardynalskim jest pięciu kardynałów z Polski: papieski jałmużnik Konrad Krajewski, metropolita krakowski Grzegorz Ryś, emerytowany metropolita Warszawy Kazimierz Nycz, emerytowany metropolita krakowski Stanisław Dziwisz i były archiprezbiter Bazyliki Matki Bożej Większej Stanisław Ryłko.

Główne tematy obrad konsystorza to misyjność Kościoła, rola Kurii Rzymskiej, liturgia oraz reformy wprowadzone przez papieża Franciszka. Kardynałowie mają omawiać m.in. adhortację "Evangelii gaudium" oraz konstytucję apostolską "Praedicate Evangelium" dotyczącą reformy Kurii. Poruszane będą także kwestie synodalności i relacji między Watykanem a Kościołami lokalnymi.

Watykan zapowiada, że konsystorz będzie czasem modlitwy, refleksji i braterskiej wymiany myśli. Spotkanie ma służyć wsparciu i doradztwu dla papieża w kierowaniu Kościołem powszechnym.

Obecnie Kolegium Kardynalskie liczy 245 członków, w tym 122 kardynałów-elektorów (poniżej 80. roku życia), którzy mogą wybierać papieża oraz 123 nieposiadających już prawa wyboru. Po raz pierwszy w historii liczba kardynałów nie-elektorów przewyższa liczbę elektorów.

Nie wiadomo jeszcze, czy całe obrady będą odbywać się za zamkniętymi drzwiami.