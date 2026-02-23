„Aplikacja mObywatel jest i będzie rozwijana jako brama do usług publicznych w Polsce. Tutaj nic się nie zmienia” – zapewnił wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. W ten sposób skomentował sugestie, że popularna aplikacja mogłaby zostać wygaszona po wdrożeniu europejskiego portfela tożsamości cyfrowej. "Nikt nie wygasza mObywatela! Nie róbmy polityki i nie siejmy dezinformacji" - podkreślił Standerski w dyskusji na portalu X.

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski na konferencji dot. zmian w mObywatelu (grudzień 2025 r.) / Paweł Supernak / PAP

"Mamy jasny podział"

W ubiegłym tygodniu na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Zakłada on udostępnienie w Polsce aplikacji portfela tożsamości cyfrowej.

Mamy jasny podział pomiędzy mObywatelem a europejskim portfelem tożsamości cyfrowej, który ma dwie podstawowe funkcje - uwierzytelnienie tożsamości za granicą oraz przekazywanie poświadczeń m.in. w zakresie weryfikacji wieku - zapewnił wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Wiceminister odniósł się też do uzasadnienia projektu, w którym wskazano, że docelowo "nie będzie potrzeby utrzymywania jednocześnie dwóch aplikacji publicznych (tj. aplikacji mObywatel i aplikacji europejskiego portfela tożsamości cyfrowej) zapewniających podobne funkcje - nie tylko ze względu na koszty ich utrzymania, ale też na użytkowników, którzy będą mogli poczuć się zdezorientowani, nie mając pewności, co wybrać".

Standerski wyjaśnił, że docelowo obie aplikacje mają się wzajemnie uzupełniać. Dlatego jego resort rozszerza ekosystem aplikacji mObywatel.

W projekcie ustawy jest w jasny sposób napisane, że mamy dokumenty w aplikacji mObywatel oraz mamy poświadczenia z europejskiego portfela tożsamości cyfrowej. Mamy w poszczególnych przepisach to rozgraniczone - są dwie aplikacje, a więc to kwestia czytania przepisów - powiedział wiceminister.

Odnosząc się do europejskiego portfela tożsamości cyfrowej Standerski wyjaśnił, że jego głównym zadaniem będzie uwierzytelnienie naszej tożsamości we wszystkich państwach Unii Europejskiej. W praktyce ma się przydać np. przy otwarciu konta we Francji czy kupnie samochodu w Hiszpanii.

mObywatel i europejski portfel tożsamości cyfrowej

Obecnie aplikacja mObywatel ma 11 mln użytkowników. Od grudnia ub.r. - wirtualny asystent AI może im pomóc w znalezieniu właściwych wniosków i formularzy. Trwają prace nad umieszczeniem w aplikacji m.in. mapy schronów, legitymacji honorowego dawcy krwi i Centralnej Informacji Emerytalnej.



Jak podaje Komisja Europejska, portfel tożsamości cyfrowej to aplikacja mobilna, która pozwoli mieszkańcom UE bezpiecznie identyfikować się podczas korzystania z usług publicznych i prywatnych, a także przechowywać i wyświetlać dokumenty cyfrowe, np. mobilne prawa jazdy. Unijne rozporządzenie eIDAS 2.0 w tej sprawie weszło w życie w maju 2024 r. Zakłada, że do grudnia br. europejskie kraje wdrożą portfele.