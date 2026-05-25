Mieszkańcy pięciu miejscowości w gminie Puck w Pomorskiem pozostają bez dostępu do wody zdatnej do picia. W poniedziałek odwołano zajęcia stacjonarne w szkole. Do placówki uczęszcza blisko 500 uczniów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku, po zbadaniu próbek wody, stwierdził obecność bakterii grupy coli i wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia w wydzielonej części wodociągu Leśniewo. Obejmuje on miejscowości:

Leśniewo,

Domatowo,

Wielka Piaśnica,

Dąbrowa,

Domatówko.

"Woda nie nadaje się do spożycia ani do celów gospodarczych. Może być wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania sanitariatów" - poinformował sanepid.

Odwołano zajęcia w szkole

Komunikat jest w mocy już od piątku, natomiast dzisiaj - ponieważ woda nadal nie nadawała się do spożycia - wójt gminy Puck odwołał zajęcia stacjonarne w szkole w Leśniewie, do której uczęszczają uczniowie z okolicznych miejscowości.

Do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań zajęcia będą odbywały się zdalnie - powiedział wójt gminy Puck Marcin Nikrant.

Na stronie internetowej gminy podano, że decyzję podjęto w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz konieczność zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych i higienicznych.

Wyniki badań w środę lub w czwartek

Wójt poinformował, że w poniedziałek pobrano kolejne próbki wody. Wyniki badań mają być znane w środę po południu lub w czwartek rano. Zabezpieczyliśmy sieć, prowadzimy jej płukanie i chlorowanie - przekazał.

Do czasu usunięcia bakterii mieszkańcy mogą korzystać z beczkowozów i wody butelkowanej dostarczanej przez gminę. Cysterna została ustawiona w Leśniewie, beczkowóz w Domatowie, a dwa mauzery rozmieszczono w Domatówku i Domatowie Wybudowaniu. Gmina zapewniła, że wszystkie zbiorniki są codziennie uzupełniane świeżą wodą.