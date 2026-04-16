Główny Inspektorat Sanitarny informuje o przekroczeniu dopuszczalnych limitów liczby mezofilnych bakterii tlenowych oraz pleśni i drożdży w produkcie "Chusteczki dla dzieci Bella Happy Aqua Care".
Do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wpłynęły informacje od Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26 dotyczące zgłoszenia podjęcia dobrowolnej decyzji o wycofaniu z obrotu produktu kosmetycznego - informuje GIS.
GIS zaleca konsumentom sprawdzenie posiadanych produktów. Nie należy stosować partii produktów wskazanych w komunikacie.
- Nazwa produktu: Chusteczki dla dzieci Bella Happy Aqua Care
- Marka: TZMO/Bella Baby Happy
- Numer partii: 0428 M394441 oraz 0428 M394442
- Data produkcji: 27-28.10.2025
- Data ważności: 04-2028
W związku z napływającymi reklamacjami wewnętrzne laboratorium spółki przeprowadziło analizę czystości mikrobiologicznej produktów, w wyniku której stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych limitów liczby mezofilnych bakterii tlenowych oraz pleśni i drożdży, w tym obecność Candida albicans, zgodnie z wymaganiami normy PN‑EN ISO 17516.
Produkt może stanowić potencjalne ryzyko dla bezpieczeństwa użytkownika, w szczególności u osób z wrażliwą lub uszkodzoną skórą.
Wdrożono procedurę wstrzymania oraz wycofania od klientów "Chusteczek dla dzieci Bella Happy Aqua Care" nr partii 0428 M394441 i 0428 M394442.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują rynek.