Główny Inspektorat Sanitarny informuje o przekroczeniu dopuszczalnych limitów liczby mezofilnych bakterii tlenowych oraz pleśni i drożdży w produkcie "Chusteczki dla dzieci Bella Happy Aqua Care".

GIS ostrzega przed tą partią produktu / GIS /

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wpłynęły informacje od Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26 dotyczące zgłoszenia podjęcia dobrowolnej decyzji o wycofaniu z obrotu produktu kosmetycznego - informuje GIS.

GIS zaleca konsumentom sprawdzenie posiadanych produktów. Nie należy stosować partii produktów wskazanych w komunikacie.

Jakich produktów dotyczy zgłoszenie?

Nazwa produktu: Chusteczki dla dzieci Bella Happy Aqua Care

Marka: TZMO/Bella Baby Happy

Numer partii: 0428 M394441 oraz 0428 M394442

Data produkcji: 27-28.10.2025

Data ważności: 04-2028

W związku z napływającymi reklamacjami wewnętrzne laboratorium spółki przeprowadziło analizę czystości mikrobiologicznej produktów, w wyniku której stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych limitów liczby mezofilnych bakterii tlenowych oraz pleśni i drożdży, w tym obecność Candida albicans, zgodnie z wymaganiami normy PN‑EN ISO 17516.

Produkt może stanowić potencjalne ryzyko dla bezpieczeństwa użytkownika, w szczególności u osób z wrażliwą lub uszkodzoną skórą.

Wdrożono procedurę wstrzymania oraz wycofania od klientów "Chusteczek dla dzieci Bella Happy Aqua Care" nr partii 0428 M394441 i 0428 M394442.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują rynek.