Nowa siła polityczna na Węgrzech - zwycięska w wyborach parlamentarnych partia TISZA premiera Petera Magyara - może liczyć na rekordowe poparcie społeczne, deklasując Fidesz Viktora Orbana. Tak wynika z najnowszego sondażu ośrodka Zavecz.

Peter Magyar / ATTILA KISBENEDEK/AFP / East News

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Z najnowszego sondażu ośrodka analitycznego Zavecz wynika, że TISZA może liczyć na poparcie aż 73 procent wyborców. To najwyższy wynik od 1990 roku - podkreśla dziennik "Nepszava".

Dla porównania, Fidesz - ugrupowanie byłego premiera Viktora Orbana - uzyskało jedynie 20 procent wskazań. Przekłada się to na 4,4 miliona zwolenników TISZA wobec 1,4 miliona sympatyków Fideszu.

Jeszcze w 2010 roku Fidesz cieszył się rekordowym, 68-procentowym poparciem wśród zadeklarowanych wyborców. Jednak po przegranych wyborach parlamentarnych w kwietniu br. partia straciła około miliona sympatyków. Nastąpiła więc wyraźna zmiana na węgierskiej scenie politycznej.

"Poczuwamy się do odpowiedzialności"

Premier Peter Magyar, komentując na Facebooku wyniki sondażu, zapewnił, że jego ugrupowanie "poczuwa się do odpowiedzialności i będzie spełniać swój obowiązek".