Honorowe Obywatelstwo Miasta Gdyni zostało uroczyście nadane jednemu z najbardziej cenionych znawców historii Polski, prof. Normanowi Daviesowi. Historyka nie było podczas poniedziałkowej uroczystości, ale w filmie wideo podkreślił, że dołączenie do tego grona jest dla niego wielkim zaszczytem.

prof. Norman Davies / Leszek Szymański / PAP

Nadania obywatelstwa Normanowi Daviesowi było częścią obchodów 99. rocznicy nadania Gdyni praw miejskich. Uroczysta sesja Rady Miasta Gdyni odbyła się w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza.

Sesję otworzył przewodniczący Rady Miasta Gdyni, Tadeusz Szemiot, który podkreślił, że jednoznaczny związek gdyńskiego święta z narodowym świętem zaślubin Polski z morzem jest oczywisty. Gdynia była praktycznym, namacalnym ucieleśnieniem powrotu Polski nad morze. Na krótkim polskim wybrzeżu powstały port i miasto, które dowodziły światu, że naród, który odzyskał państwowość po wieloletniej niewoli, potrafi budować - mówił Szemiot.

Prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek stwierdziła, że 99. urodziny Gdyni są wyjątkową chwilą, która skłania do refleksji nad przeszłością oraz do odważnego spojrzenia w przyszłość. 10 lutego, jak co roku, jest okazją do podsumowań, ale i do wyrażenia wdzięczności. Dziękuję wszystkim tym, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju naszego miasta. Doceniam wysiłki tych wszystkich, którzy zmieniają Gdynię wtedy i dzisiaj, a także codzienną pracą tych, którzy dbają o wspólne dobro - powiedziała.

"Davies ambasadorem naszej historii"

Radna Gdyni Monika Strzałkowska przybliżając sylwetkę laureata, podkreśliła, że Norman Davies zasłynął nie tylko jako naukowiec, ale również jako osoba o niezwykłej wrażliwości na losy narodów i ludzkości. Zaangażowanie pana profesora na rzecz promowania polskiej kultury i historii na arenie międzynarodowej zasługuje na szczególne uznanie. Możemy powiedzieć, że prof. Norman Davies jest ambasadorem naszej historii, który swoim talentem literackim i erudycją potrafi poruszyć serca i umysły ludzi na całym świecie - zaznaczyła.

Wskazała ponadto, że w 1968 roku podczas podróży z Krakowa do Wielkiej Brytanii prof. Norman Davies został zatrzymany i osadzony w gdyńskim areszcie. To właśnie to zdarzenie zapoczątkowało wieloletnią więź z naszym miastem. W latach 1968-1980 corocznie odwiedzał Gdynię, znajdując schronienie na ul. Jana z Kolna 25, w budynku mieszczącym Konsulat Królestwa Szwecji. Te wizyty, zarówno w trudnych czasach PRL, jak i w późniejszych latach, miały dla niego szczególne znaczenie - dodała.

Davies: Obiecuję, że będę wiernym i szczęśliwym obywatelem tego słynnego miasta

Profesora Normana Daviesa nie było podczas poniedziałkowej uroczystości. W materiale wideo nagranym z tej okazji podkreślił, że dołączenie do grona Honorowych Obywateli Gdyni jest dla niego wielkim zaszczytem. Gdynia ma ważne miejsce, zarówno w mojej wiedzy historycznej, jak i w moich uczuciach (...). Obiecuję, że będę wiernym i szczęśliwym obywatelem tego słynnego miasta - powiedział.

Profesor Norman Davies to autor ponad 20 książek przetłumaczonych na ponad 30 języków, profesor Uniwersytetów Oxford i Cambridge, doktor honoris causa 7 uczelni, autor bestsellerów, m.in.: "Boże igrzysko. Historia Polski", "Powstanie ’44, Europa walczy 1939-1945. Nie takie proste zwycięstwo", "Orzeł biały, czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920", "Zaginione królestwa" czy "Na krańce świata. Podróż historyka przez historię".

Jest członkiem Akademii Brytyjskiej i członkiem korespondentem Akademii Umiejętności w Krakowie. Pełni funkcję Elmosinator Princialis Katedry UNESCO przy UJ.

W 2012 r. otrzymał z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego najwyższe polskie odznaczenie - Order Orła Białego.

Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gdyni Normanowi Daviesowi została przegłosowana podczas styczniowej sesji rady miasta. Była to druga próba uhonorowania profesora tym tytułem. Pierwszą - nieskuteczną - podjął dwa lata temu związany z Gdyńskim Dialogiem Krystian Nehrebecki. Wśród honorowych obywateli Gdyni są między innymi Józef Piłsudski, Eugeniusz Kwiatkowski, Władysław Bartoszewski, arcybiskup Tadeusz Gocłowski, Jerzy Buzek i Lech Wałęsa.