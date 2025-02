Krakowskie lotnisko ubiegły rok zakończyło rekordowym wynikiem - 11,1 milionów pasażerów. Władze Kraków Airport prognozują, że w tym roku podróżnych będzie jeszcze więcej - 12 milionów. I zapowiadają inwestycje, które pomogą portowi sprostać rosnącemu ruchowi, m.in. budowę nowej drogi startowej i rozbudowę terminala pasażerskiego o przepustowości 19 mln pasażerów.

Kraków Airport / Shutterstock

Krakowskie rekordy

Krakowskie lotnisko w Balicach 2024 rok zakończyło rekordowym w swojej historii wynikiem blisko 11,1 mln obsłużonych pasażerów.

W tym roku prognozujemy wynik zbliżony do 12 mln pasażerów, ale będziemy walczyli o to, żeby przekroczyć 12 mln. To rekordowe wyniki, najlepsze, odkąd lotnisko powstało (...), ale problemy ze względu na rosnący ruch stają się coraz bardziej palące - powiedział podczas poniedziałkowej konferencji prasowej prezes Kraków Airport Łukasz Strutyński.

Według niego krakowskie lotnisko plasuje się w "pierwszej lidze lotnisk europejskich", a jego wyniki to odpowiedź na rozwój gospodarczy i turystyczny Krakowa i Małopolski.

Prognozy zarządu Kraków Airport zakładają wzrost ruchu pasażerskiego w kolejnych latach. W roku 2031 ma zostać osiągnięty poziom 16 mln obsłużonych pasażerów, a w 2045 - 25 mln osób w ciągu roku.

Prezes Strutyński zapowiedział, że aby sprostać tym wyzwaniom, zarząd pracuje nad programem inwestycyjnym dla lotniska. Obejmie on modernizację istniejącej infrastruktury, jak i budowę nowych obiektów.

Kłopoty z nową drogą startową i plan B

Najważniejszą z nich jest budowa nowej drogi startowej, ponieważ obecna jest wysłużona i w najbliższych latach będzie wymagała remontu. Z powodu protestów i odwołań procedura związana z wydaniem decyzji środowiskowej dla nowej drogi startowej od kilku lat przeciąga się w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach.

Członek zarządu Kraków Airport Janusz Kardasiński przekazał, że zgodnie z optymistycznymi przewidywaniami decyzja taka może zostać wydana w listopadzie 2025 roku. Dwa lata później mógłby zostać wybrany wykonawca budowy, a pierwszy etap o długości 1800 metrów mógłby być gotowy jesienią 2029 roku - droga ta przyjmowałaby już większość samolotów lądujących i startujących w Krakowie. Kolejne dwa etapy i wydłużenie drogi do docelowych 2800 metrów zaplanowano na lata 2029-2031.

Zarząd lotniska uważa ten proces za długotrwały i obarczony ryzykiem, dlatego - jak poinformowano - podjął działania, aby opracować alternatywny plan, gdyby procedury się przeciągały, a obecna droga wymagała pilnej naprawy.

Według relacji przedstawicieli lotniska, tzw. plan B zakłada przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla remontu i przebudowy istniejącej drogi startowej. Jak wyjaśniono, procedura związana z przygotowaniem tego zadania będzie trwała ok. 1,5 roku, a sam remont pasa startowego zajmie trzy miesiące. W tym czasie lotnisko musiałoby zostać wyłączone z użytkowania.

To ostateczność, do której chcemy być przygotowani - zaznaczył Łukasz Strutyński i podkreślił, że stan techniczny obecnej drogi startowej jest cały czas monitorowany, a gdyby zaszła konieczność jej remontu, będzie to zakomunikowane z rocznym wyprzedzeniem.

Rozbudowa terminala pasażerskiego

Według prezesa kolejnym wyzwaniem będzie dostosowanie terminala pasażerskiego do wzrostu ruchu pasażerskiego, którego dynamika jest znacznie większa, niż przewidywano w przyjętym wcześniej tzw. masterplanie. Zakładał on rozbudowę terminala do obsługi 12 mln pasażerów rocznie.

Nowe założenia rozbudowy obiektu bazują na uzyskanych już decyzjach administracyjnych, w tym decyzji środowiskowej i pozwoleniu na budowę, ale przewidują zwiększenie przepustowości obiektu do poziomu 19 mln pasażerów rocznie.

W pierwszym etapie, do kwietnia przyszłego roku, do obsługi pasażerów ma zostać przystosowany obecny terminal cargo. Będzie on pełnił funkcję tymczasowego terminala dodatkowego.

Zgodnie z zapowiedziami zarządu sama rozbudowa terminala będzie wykonywana modułowo, tak aby każdy kolejny element zwiększał przepustowość krakowskiego lotniska. Najpierw obiekt zostanie rozbudowany od strony zachodniej - do 2029 roku, a po ukończeniu tego modułu, od strony wschodniej - do 2031 roku.

Docelowo nowy terminal pasażerski ma mieć 120 tys. m kw. powierzchni i przepustowość wynoszącą 19 mln pasażerów rocznie. Jak zastrzegł Strutyński, nowy terminal zaprojektowano tak, aby sprostał nawet ruchowi przewidywanemu na 2035 rok.

Inne inwestycje

W planach inwestycyjnych lotniska jest także budowa budynku biurowego dla administracji lotniska oraz spółek i instytucji związanych z działalnością portu o powierzchni 9,5 tys. m kw., rozbudowa parkingów i zewnętrznego układu drogowego.

W kwietniu tego roku ma zapaść także decyzja w sprawie budowy systemu ILS trzeciej generacji na obecnej drodze startowej. Obecnie trwają analizy dotyczące możliwości technicznych i zasadności takiego przedsięwzięcia.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsługiwanych pasażerów i największym portem regionalnym; w całym zeszłym roku skorzystało z niego blisko 11,1 mln osób. W obowiązującym obecnie zimowym rozkładzie lotów oferuje 128 połączeń do 31 krajów, zapewnianych przez 24 linie lotnicze.