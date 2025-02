Badania przeprowadzone po pożarze hali na gdańskiej Przeróbce nie wykazały przekroczenia norm jakości wody i powietrza. W poniedziałek poinformowała o tym prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Policjant przy spalonej hali w Gdańsku / Stanisław Pawłowski / RMF FM

Włodarz Gdańska uczestniczyła w poniedziałek w posiedzeniu sztabu kryzysowego po pożarze hali na Przeróbce.

Obecni byli m.in. wojewoda pomorski Beata Rutkiewicz, przedstawiciele policji, straży pożarnej, WIOŚ w Gdańsku, Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz prokuratury.

W trakcie posiedzenia - jak podało biuro prasowe urzędu wojewódzkiego - omawiano sytuację związaną z pożarem budynku dawnych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, który wybuchł w ubiegłą środę.

Podczas posiedzenia podano, że w kulminacyjnym momencie w akcji gaszenia hali brało udział ok. 300 strażaków. Policjanci ze specjalnie powołanej grupy operacyjno-dochodzeniowej do tej pory wykonali oględziny zewnętrzne hali magazynowej z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa oraz przy wykorzystaniu skanera 3D i drona ze skanerem.

Aktualnie budynku całodobowo pilnuje kilkunastu funkcjonariuszy policji i wciąż trwają przesłuchania świadków oraz pokrzywdzonych.

W trosce o środowisko pobrano także próbki wody oraz środków gaśniczych, które zostały poddane analizie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz w mediach społecznościowych napisała, że "przeprowadzone badania jakości wody i powietrza nie wykazały przekroczenia norm".

Obiekt jest obecnie pod nadzorem konserwatora zabytków, a eksperci przygotowują szczegółowe analizy dotyczące jego stanu.

Policja i prokuratura oczekują zgody na wejście do obiektu, by przeprowadzić dalsze czynności śledcze.

Dulkiewicz poinformowała również, że w poniedziałek spotkała się z przedsiębiorcami poszkodowanymi w pożarze, aby omówić ich obecną sytuację i potrzeby. Analizujemy możliwe formy wsparcia - podała.

Potężny pożar zabytkowej hali

Pożar w budynku wybuchł w ubiegłą środę po godz. 13. Strażacy ugasili ogień następnego dnia ok. godz. 17. Zabytkowa hala ma ok. 25 tys. mkw. Według wstępnych szacunków spaleniu uległo ok. 65 proc. powierzchni.

Budynek dawnych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego został wpisany do rejestru zabytków w 2002 roku. Wpis obejmował 11 obiektów, łącznie z bramą wjazdową i murem. Zakłady naprawy taboru kolejowego pochodzą z początku XX wieku (1912 rok). Po ugaszeniu ognia prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Śledztwo powierzono do przeprowadzenia funkcjonariuszom z Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku. W piątek rzecznik Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PWKZ) Marcin Tymiński powiedział, że po przeprowadzonej kontroli mury budynku, po wstępnej ocenie są "w stosunkowo dobrej kondycji". Zaznaczył przy tym, że tę wstępną "diagnozę" sprawdzą ekspertyzy budowlane. Hale po dawnych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego są dzierżawione przez różne firmy. W jednej z nich znajdowało się 1,5 tys. rowerów MEVO, w tym ponad 1,3 tys. jednośladów ze wspomaganiem elektrycznym, 162 rowery standardowe oraz 1000 akumulatorów zasilających rowery elektryczne.

Spłonął także sprzęt firmy, która specjalizuje się w transporcie medycznym, zabezpieczeniach medycznych oraz szkoleniach z pierwszej pomocy. Były to m.in. quad z przyczepą ratowniczą, defibrylatory, kardiomonitory, namioty medyczne z wyposażeniem. Zniszczony został też sprzęt muzyczny organizatora koncertów. W mediach społecznościowych podano, że były to m.in. nowa scena i zadaszenie sceniczne, nagłośnienie, a także mikrofony i mikroporty.

W pożarze poszkodowana została jedna osoba, która brała udział w ewakuacji mienia. Z budynku, przed przyjazdem służb, ewakuowało się 60 osób.

Prokuratura w ubiegły czwartek poinformowała, że wstępnie straty oszacowano na ok. 13 mln złotych.