Wyższy komfort podróżowania nowoczesnymi pociągami i więcej połączeń do Warszawy – to najważniejsze nowości dla województwa pomorskiego w nowym rozkładzie PKP Intercity, który wejdzie w życie w niedzielę.

Gdańsk Wrzeszcz / Shutterstock

Trójmiasto z innymi miastami połączy aż 49 pociągów, a sezonowo będzie kursować dodatkowe 9. Z Trójmiasta będzie można wyruszyć bezpośrednio również za granicę. Przez cały rok dostępne będą 2 pociągi międzynarodowe, a sezonowo zostanie uruchomione jedno dodatkowe połączenie. Całorocznie kursować będą pociągi relacji Gdynia - Berlin i Gdynia - Wiedeń.

Więcej połączeń do Warszawy

W nowym rozkładzie pasażerowie będą mieć do wyboru 33 (wliczając pociągi sezonowe) połączenia pomiędzy Trójmiastem a Warszawą. Czasy przejazdu do stolicy kraju będą oscylować w granicach 3 lub nieco ponad 3 godzin dla kategorii TLK oraz IC. Pociągi ekspresowe (EIP) pokonają tą trasę nawet o pół godziny szybciej. Mieszkańcy Pomorza zyskają od marca przyszłego roku nowe połączenie obsługiwane szybkim pojazdem Pendolino do Bielska-Białej przez Warszawę oraz nowe połączenie ekspresowe (EIP) ze Śląska przez Warszawę do Trójmiasta (odjazd z Warszawy Centralnej o godz. 20:25). W dni wysokiej frekwencji uruchamiane będzie dodatkowe połączenie kategorii EIC. Ekspresowy skład Kaszub wyruszy z Gdyni o 20:30, aby około kwadrans przed północą dotrzeć do Warszawy. W nowym rozkładzie godziny kursowania pociągów ekonomicznych pomiędzy Gdańskiem a Warszawą ułożone są tak, aby zapewniać możliwości dojazdu o różnych porach dnia.

Bardziej komfortowe podróże

Nowy rozkład przynosi również wzrost komfortu podróżowania. Liczba pociągów kategorii TLK zmniejszy się na rzecz składów kategorii IC. Dzięki wzmacnianiu floty PKP Intercity kolejnymi nowymi i zmodernizowanymi wagonami i elektrycznymi zespołami trakcyjnymi (EZT) w ramach największego w historii spółki programu inwestycyjnego, liczba połączeń IC z i do Gdańska zwiększy się z 25 do 28.

Nową, wyższą kategorię otrzyma pociąg Kociewie relacji Gdynia Główna - Łódź Fabryczna - Gdynia Główna - w nowym rozkładzie już jako IC Kociewie będzie obsługiwany nowoczesnym elektrycznym zespołem trakcyjnym ED160 FLIRT. Kolejnym pociągiem w wyższej kategorii i standardzie będzie kursujący m.in. przez Wejherowo, Trójmiasto i Tczew skład Pobrzeże relacji Łódź Fabryczna - Kołobrzeg - Łódź Fabryczna - pociąg kategorii IC zestawiony będzie ze zmodernizowanych wagonów z klimatyzacją. Kursujący w wakacje pociąg TLK Jamno pojedzie w wydłużonej relacji Kraków - Ustka - Kraków i także zmieni kategorię z TLK na IC. Od 11 grudnia codziennie kursować będzie pociąg IC Bryza łącząc Szczecin z Olsztynem i Trójmiastem.

Dodatkowe połączenie weekendowe do Wrocławia

Zmieni się godzina odjazdu ostatniego połączenia kategorii EIP z Gdyni do Krakowa, dzięki czemu możliwe będzie pełniejsze wykorzystanie dnia w Trójmieście. W obecnym rozkładzie ostatnie Pendolino do stolicy Małopolski rusza z Gdańska o godzinie 16:01, a od 11 grudnia br. odjazd zaplanowano kilka minut po godzinie 18. Już nie tylko w wakacyjne weekendy, ale w piątki, soboty i niedziele oraz w okresach o wzmożonym popycie w wydłużonej relacji pojedzie IC Lednica, zapewniając dodatkowe połączenie Trójmiasta z Wrocławiem. W dni robocze pociąg będzie kończyć bieg w Poznaniu.

Dostosowanie do prac modernizacyjnych i zmiany w kursowaniu

Obowiązujący od 11 grudnia 2022 roku rozkład jazdy uwzględnia zmiany, które zapewnią optymalne kursowanie pociągów podczas modernizacji linii kolejowych. Prace modernizacyjne na linii kolejowej nr 38 wymuszą wstrzymanie kursowanie pociągu IC Niegocin, zapewniającego dojazd do Giżycka - stanie się to w maju 2023 roku. Wagony prowadzone do Jeleniej Góry składem IC Pomorzanin nie będą kursować w weekendy. Skład EIC Wysocki jadący do Katowic przez Warszawę, będzie wyruszać z Gdyni Głównej w południe.

Kontynuowane będą prace inwestycyjne na stacji Warszawa Zachodnia, które wpływają na kursowanie części pociągów jeżdżących do i z Warszawy. W związku z wprowadzeniem ruchu jednotorowego na linii średnicowej część pociągów będzie kursować przez stację Warszawa Gdańska, Warszawa Śródmieście bądź w skróconej relacji do lub z Warszawy Wschodniej.