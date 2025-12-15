Na konstrukcji wokół 17-metrowej choinki na Długim Targu w Gdańsku widnieją tabliczki z informacją o zakazie wchodzenia na osłonę. Mimo to dwie kobiety wskoczyły na podest i wpadły do środka. Zdarzenie to zarejestrowała kamera miejskiego monitoringu. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Straż miejska apeluje o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

17-metrowa miejska choinka rozbłysła na Długim Targu w Gdańsku już ponad tydzień temu (5 grudnia).



Drzewko otacza ponad metrowa konstrukcja, stanowiąca osłonę balastu. Mimo wyraźnych tablic ostrzegawczych niektórzy odwiedzający ignorują zakaz wchodzenia na osłonę, próbując zrobić sobie zdjęcie lub posadzić na niej dzieci.

Takie zachowania mogą prowadzić do uszkodzenia konstrukcji i groźnych wypadków.



Groźny incydent pod choinką



Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w czwartek, 12 grudnia. Monitoring zarejestrował, jak młoda kobieta usiadła na osłonie balastu, a po chwili dołączyła do niej koleżanka. Konstrukcja nie wytrzymała ciężaru i zapadła się, a obie kobiety wpadły pod choinkę.

Na szczęście, dzięki szybkiej pomocy przechodniów, wydostały się bez poważniejszych obrażeń. Strażnicy miejscy zwrócili się o zwiększenie liczby tablic ostrzegawczych wokół konstrukcji.



Służby apelują o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. "Nie ryzykujmy zdrowia dla zdjęcia - przestrzegajmy zasad bezpieczeństwa. Zadbajmy o to, aby wizyta przy choince zakończyła się miłymi wspomnieniami, a nie wizytą na szpitalnym oddziale ratunkowym" - przypominają organizatorzy.