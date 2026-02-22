Największy amerykański samolot transportowy Lockheed C-5M Galaxy wylądował w bazie wojskowej Lajes na Azorach. Media sugerują, że maszyna może być zaangażowana w przygotowania do ewentualnej operacji militarnej USA przeciwko Iranowi. Szczegóły operacji nie zostały ujawnione.

Na azorskiej wyspie Terceira, w bazie wojskowej Lajes, wylądował największy amerykański samolot transportowy Lockheed C-5M Galaxy.

Portugalska telewizja Now sugeruje, że obecność amerykańskich maszyn może być związana z przygotowaniami do ewentualnej operacji USA przeciwko Iranowi.

W ostatnich dniach do bazy Lajes mogło dotrzeć do 30 samolotów amerykańskich sił powietrznych, w tym transportowe i tankujące Boeing KPC-46, Boeing C-17 oraz myśliwce F-16.

Mamy teraz w bazie Lajes na wyspie Terceira największą w ostatnich latach obecność amerykańskich wojsk - przekazała w sobotę TV Now, bez podania liczby żołnierzy i samolotów USA.

Według portugalskich reporterów w ostatnich dniach do bazy Lajes mogło przybyć do 30 samolotów amerykańskich sił powietrznych. Wśród nich jest co najmniej piętnaście samolotów transportowych i tankujących Boeing KPC-46, samolot do transportu dużych ładunków wojskowych Boeing C-17, a także od kilku do kilkunastu myśliwców F-16. Ich liczba, jak donoszą lokalne media, jest trudna do oszacowania, gdyż myśliwce te "regularnie odlatują i przylatują do bazy Lajes".

Dotychczas portugalski resort obrony i MSZ odmawiają komentarzy na temat zwiększonej obecności wojsk amerykańskich na azorskiej wyspie Terceira. Szacuje się, że od wtorku stacjonuje tam ponad 400 żołnierzy USA.

Pytany przez media o zwiększoną obecność wojsk USA w Lajes prezydent Portugalii, Marcelo Rebelo de Sousa, stwierdził, że "nie warto spekulować na ten temat". Dodał, że już kilka tygodni temu otrzymał od portugalskiego MSZ informację o planowanym zwiększeniu liczebności amerykańskich żołnierzy na Azorach.

Przygotowania do ataku na Iran?

Portugalscy komentatorzy twierdzą, że obecna sytuacja przypomina podobną operację Stanów Zjednoczonych z czerwca 2025 r., kiedy to, korzystając m.in. z bazy Lajes, USA zaatakowały obiekty nuklearne Iranu.

Wojska USA stacjonują na terytorium Portugalii nieprzerwanie od 1944 r., kiedy za sprawą Brytyjczyków korzystających z Lajes, pojawiły się na azorskiej wyspie Terceira w ostatnich miesiącach II wojny światowej.

Strategiczne położenie Azorów na Atlantyku i znajdujące się tam wojska amerykańskie okazały się w 1949 r. jednym z głównych argumentów za zaproszeniem Portugalii do współtworzenia NATO.

Obecność wojsk amerykańskich na Azorach reguluje amerykańsko-portugalska umowa z 1995 r., która przewiduje, że siły powietrzne USA mogą korzystać z bazy wojskowej Lajes do celów związanych z działaniem NATO.

Zgodnie z szacunkami z 2025 r. na Terceirze stacjonowało dotychczas 165 amerykańskich żołnierzy wspieranych przez 400 portugalskich pracowników bazy Lajes.