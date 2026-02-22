Skutki ataku Rosji na Kijów, 22 lutego 2026 / Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy /

Atak Rosji na Kijów, 22 lutego 2026 / Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy /

Skutki ataku Rosji na Kijów, 22 lutego 2026 / Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy /

"Alarm przeciwlotniczy był nocą ogłaszany również na innych terenach Ukrainy. Wybuchy było słychać m.in. w Mikołajowie, Kropywnyckim i Połtawie" - napisała "Ukraińska Prawda".

"Rosja nadal podważa dyplomację masowymi atakami terrorystycznymi. Tego terroru nie da się znormalizować; trzeba go powstrzymać. Rosja nie może machać światem, tak jak ogon nie może machać psem" - napisał na platformie X ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha, wzywając społeczność międzynarodową do nałożenia surowych sankcji na Kreml.