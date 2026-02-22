Jedna osoba nie żyje, pięć osób jest rannych, w tym dziecko, służby walczą z pożarami wywołanymi eksplozjami - to dotychczasowy bilans zmasowanego ataku rakietowego m.in. na Kijów i przedmieścia, który Rosja prowadziła nad ranem. Poinformował o tym mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko oraz szefa Miejskiej Administracji Wojskowej Kijowa, Timur Tkaczenko. O zniszczeniach informuje także "Ukraińska Prawda" i "Kyiv Post".
Dzisiaj nad ranem Rosja zaatakowała Ukrainę dziesiątkami dronów uderzeniowych oraz pocisków balistycznych i manewrujących, koncentrując się na infrastrukturze energetycznej, ale nie tylko. Media informują o eksplozjach w stolicy Ukrainy. Szef Miejskiej Administracji Wojskowej Kijowa Timur Tkaczenko przekazał, że w wyniku ataku uszkodzony został wieżowiec mieszkalny, a na jego dachu wybuchł pożar. Mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko poinformował natomiast, że pięć osób jest rannych, w tym kobieta i dziecko. Wojsko podało, że jedna osoba nie żyje.