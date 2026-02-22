Anonimowy darczyńca przekazał miastu Osaka w Japonii sztabki złota o łącznej wadze 21 kilogramów. Według burmistrza Hideyuki Yokoyamy, dar – wyceniany na około 13 milionów złotych – ma zostać przeznaczony na remont miejskich rur wodociągowych. Informację podał dziennik "Guardian".

Anonimowy darczyńca przekazał złoto miastu Osaka w Japonii / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Anonimowy darczyńca przekazał Osace sztabki złota o wadze 21 kg, warte około 13 mln złotych.

Dar ma zostać przeznaczony na naprawę miejskich rur wodociągowych.

To wstrząsająca kwota. Pozbawiła mnie głosu - oświadczył burmistrz. Naprawa wodociągów wymaga gigantycznych nakładów i nie jestem w stanie wyrazić wdzięczności dla ofiarodawcy - dodał.

Japońska infrastruktura była w większości zbudowana w okresie szybkiego powojennego rozwoju gospodarczego. Jednak w Osace, zamieszkanej przez blisko 3 mln ludzi i będącej regionalnym centrum handlowym, konstrukcja instalacji zaczęła się wcześniej. Dlatego też sieć jest zużyta bardziej niż w innych miastach - wyjaśnił urzędnik miejskich wodociągów.

W 2025 roku pod ulicami Osaki doszło do awarii w 92 punktach sieci. Ocenia się, że miasto musi wymienić około 266 kilometrów wodociągów.

W ubiegłym roku awaria sieci kanalizacyjnej w Saitamie na północ od Tokio spowodowała powstanie zapadliska na drodze. Do leju wpadła ciężarówka, zginął kierowca pojazdu.