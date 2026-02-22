Studenci kilku irańskich uniwersytetów zorganizowali protesty antyrządowe. Były to pierwsze demonstracje na taką skalę od czasu masowych manifestacji w styczniu, które zostały brutalnie stłumione przez władze - informuje BBC.
Demonstracje i wiece odbyły się na terenie co najmniej trzech uczelni w stolicy kraju, Teheranie, oraz jednej na północnym wschodzie kraju. Studenci oddawali hołd tysiącom ofiar masowych protestów w styczniu. Nagrania zweryfikowane przez BBC pokazują setki protestujących - wielu z nich ma na sobie irańskie flagi - pokojowo maszerujących w sobotę po kampusie Uniwersytetu Technologicznego Szarif w Teheranie. Tłumy skandowały "śmierć dyktatorowi" - nawiązując do najwyższego duchowo-politycznego przywódcy Alego Chameneia.