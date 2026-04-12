Szef polskiego rządu Donald Tusk udał się z wizytą do Azji. ​Podczas międzylądowania w stolicy Tadżykistanu, Duszanbe, w drodze do Korei Południowej, premier wraz z polską delegacją został przyjęty przez wicepremiera Tadżykistanu Usmonalego Usmonzodę. Rozmowy dotyczyły m.in. kwestii bezpieczeństwa i rozwoju Tadżykistanu.

  • Po więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata zapraszamy na stronę główną rmf24.pl.

Szefowi rządu w drodze do Korei Południowej towarzyszą minister finansów Andrzej Domański oraz szef KPRM Jan Grabiec. 

Premier przyjęty przez wicepremiera Tadżykistanu

W trakcie przerwy technicznej w Duszanbe polską delegację przyjął wicepremier Republiki Tadżykistanu Usmonali Usmonzoda, pierwszy zastępca ministra spraw zagranicznych Farruch Hamralizoda, a także wiceprezydent Tadżykistanu Bachtier Szarifi. Rozmowy delegacji dotyczyły m.in. kwestii bezpieczeństwa regionu i rozwoju Tadżykistanu. 

W niedzielę szef polskiego rządu rozpocznie oficjalną wizytę w Seulu. Spotka się m.in. z prezydentem Republiki Korei Li Dze Mjungiem, premierem Kim Min-seokiem oraz przedstawicielami koreańskich przedsiębiorstw i zrzeszeń biznesowych. 

Po wizycie w Korei Południowej premier odwiedzi Japonię, gdzie przeprowadzi rozmowę z premier Sanae Takaichi. Wizyta premiera potrwa do środy. 

