Na drodze krajowej nr 6 w miejscowości Żochowo (gmina Potęgowo, woj. pomorskie) doszło do tragicznego zdarzenia. W wyniku wypadku zginęła 72-letnia kobieta. Na trasie między Słupskiem a Lęborkiem mogą występować utrudnienia.

Do wypadku doszło we wtorek około godziny 10:00. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 72-letnia kobieta kierująca czterokołowcem lekkim zatrzymała się, chcąc skręcić w lewo.

W tym samym kierunku jechał osobowy Opel, prowadzony przez 60-letniego mężczyznę. Niestety, kierowca Opla nie zdążył wyhamować i uderzył w tył pojazdu kobiety.

Siła zderzenia była tak duża, że 72-latka zmarła.

Na miejscu wypadku pracują policjanci, którzy zabezpieczają ślady, wykonują oględziny oraz dokumentację fotograficzną.

"Zebrany materiał pomoże odtworzyć przebieg tego tragicznego zdarzenia i ustalić jego wszelkie okoliczności" - przekazał mł. asp. Amadeusz Galus, oficer prasowy słupskiej policji.



Droga krajowa nr 6 w Żochowie jest zablokowana. Tworzą się korki, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

Policja apeluje do kierowców o omijanie tego odcinka i korzystanie z wyznaczonych objazdów.