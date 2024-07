W pawilonie handlowym przy ul. Morskiej we Władysławowie wybuchł pożar. Jedna osoba została poszkodowana - informują gdańscy strażacy.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Strażacy z Pucka otrzymali zgłoszenie o pożarze pawilonu handlowego przy ul. Morskiej we Władysławowie dziś, po godz. 8.00 rano.



Z treści zgłoszenia wynikało, że płonie pawilon handlowy o wymiarach 20 na 20 metrów. Na miejsce zdarzenia udało się osiem zastępów gaśniczych - powiedział oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Gdańsku aspirant Maciej Kuptz.



Pożar pawilonu handlowego gasiło osiem zastępów straży pożarnej. Jedna osoba została ranna. To pracownik pawilonu. Został on przetransportowany do szpitala.



Jak poinformował Maciej Kuptz, około godz. 9.30 pożar został opanowany. Ogień już się nie rozprzestrzenia. Trwa dogaszanie.