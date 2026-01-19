Wczesnym rankiem w poniedziałek doszło do pożaru w jednym z mieszkań przy ul. Kościuszki w Gdańsku. Z budynku ewakuowało się 15 osób, a jeden z lokatorów z poważnymi poparzeniami głowy trafił do szpitala.

/ Shutterstock

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, tuż po godzinie 5 rano, w trzykondygnacyjnym budynku mieszkalnym w gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz.

Jak poinformował Jacek Jakóbczyk ze straży pożarnej, ogień pojawił się w mieszkaniu na drugim piętrze.





Ewakuacja mieszkańców

Jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych, mieszkańcy budynku sami opuścili swoje lokale. W sumie ewakuowało się 15 osób.

Na miejscu szybko pojawiły się cztery zastępy straży pożarnej, które przystąpiły do gaszenia ognia.

W wyniku pożaru ucierpiał około 40-letni mężczyzna. Został on przetransportowany do szpitala z poparzeniami głowy.

Na szczęście konstrukcja budynku nie została uszkodzona w wyniku pożaru. Strażacy szybko opanowali sytuację i nie było zagrożenia dla pozostałych mieszkańców.

Według wstępnych ustaleń, źródłem ognia były śmieci znajdujące się w mieszkaniu na drugim piętrze.