Od dzisiaj kierowcy mogą korzystać z nowej estakady w ciągu ul. Elbląskiej w kierunku centrum Gdańska. Trasa przeszła gruntowną przebudowę ze względu na zły stan techniczny. Prace rozpoczęły się w październiku 2024 r.

/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska /

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Gruntowna przebudowa po latach eksploatacji

Wiadukt nad jezdniami Trasy Sucharskiego oraz linią kolejową nr 226 Pruszcz Gdański – Gdańsk Port Północny przeszedł kompleksową przebudowę.

Powodem były względy bezpieczeństwa – obiekt z 1974 roku znajdował się w złym stanie technicznym i dalsza eksploatacja nie była możliwa.

Prace rozpoczęły się w październiku 2024 roku i objęły rozbiórkę starej konstrukcji oraz budowę nowej estakady. Od dzisiaj trasa jest już przejezdna.

Nowa estakada to nie tylko nowa konstrukcja, ale także szereg udogodnień dla kierowców i pieszych.

Inwestycja objęła nie tylko budowę nowej konstrukcji, ale także wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników oraz izolacji obiektu. Zamontowano również nowe dylatacje oraz łożyska i wykonano zabezpieczenie antykorozyjne. Wiadukt zyskał nowe oświetlenie, a skarpy przy estakadzie zostały wzmocnione i pojawiły się na nich schody techniczne dla obsługi obiektu - podkreśla Jakub Panasewicz z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska:



Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 17,5 mln złotych. Projekt został sfinansowany ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Dzięki modernizacji poprawi się bezpieczeństwo i komfort jazdy na jednym z kluczowych odcinków komunikacyjnych Gdańska.