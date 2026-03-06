Od dzisiaj kierowcy mogą korzystać z nowej estakady w ciągu ul. Elbląskiej w kierunku centrum Gdańska. Trasa przeszła gruntowną przebudowę ze względu na zły stan techniczny. Prace rozpoczęły się w październiku 2024 r.
Wiadukt nad jezdniami Trasy Sucharskiego oraz linią kolejową nr 226 Pruszcz Gdański – Gdańsk Port Północny przeszedł kompleksową przebudowę.
Powodem były względy bezpieczeństwa – obiekt z 1974 roku znajdował się w złym stanie technicznym i dalsza eksploatacja nie była możliwa.
Prace rozpoczęły się w październiku 2024 roku i objęły rozbiórkę starej konstrukcji oraz budowę nowej estakady. Od dzisiaj trasa jest już przejezdna.
Nowa estakada to nie tylko nowa konstrukcja, ale także szereg udogodnień dla kierowców i pieszych.
Inwestycja objęła nie tylko budowę nowej konstrukcji, ale także wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników oraz izolacji obiektu. Zamontowano również nowe dylatacje oraz łożyska i wykonano zabezpieczenie antykorozyjne. Wiadukt zyskał nowe oświetlenie, a skarpy przy estakadzie zostały wzmocnione i pojawiły się na nich schody techniczne dla obsługi obiektu - podkreśla Jakub Panasewicz z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska:
Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 17,5 mln złotych. Projekt został sfinansowany ze środków rezerwy subwencji ogólnej.
Dzięki modernizacji poprawi się bezpieczeństwo i komfort jazdy na jednym z kluczowych odcinków komunikacyjnych Gdańska.