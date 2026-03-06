Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Oliwa wszczęła śledztwo w sprawie co najmniej siedmiu zabiegów przerwania ciąży, które miały zostać przeprowadzone z naruszeniem przepisów ustawy. Sprawa dotyczy Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku i została zainicjowana po zawiadomieniu Fundacji Życie i Rodzina.
Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Oliwa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie dokonania w 2025 roku co najmniej siedmiu nielegalnych zabiegów przerwania ciąży w Szpitalu Św. Wojciecha.
Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyła Fundacja Życie i Rodzina z Warszawy.
Według informacji przekazanych przez rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, Mariusza Duszyńskiego, śledztwo dotyczy naruszenia przepisów ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
Prokuratura ustaliła, że co najmniej dwa z zabiegów miały być przeprowadzone poprzez podanie chlorku potasu w okresie, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej.
W ramach czynności sprawdzających prokurator kilkukrotnie występował do szpitala o wydanie dokumentacji medycznej dotyczącej przeprowadzonych zabiegów oraz informacji o zastosowanych procedurach medycznych.
Jednak, jak poinformował prokurator Duszyński, szpital odmówił udostępnienia żądanej dokumentacji – nawet w formie zanonimizowanej, bez danych pacjentek – oraz wszelkich informacji w tej sprawie.
Z powodu braku możliwości zweryfikowania okoliczności przeprowadzenia zabiegów w szpitalu, prokuratura zdecydowała się na wszczęcie postępowania przygotowawczego.
Na obecnym etapie śledztwa prokuratura nie udziela szczegółowych informacji dotyczących dalszych działań w tej sprawie.