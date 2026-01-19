Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotnie południe na zamarzniętej tafli jeziora Ukiel w Olsztynie. 50-letni mężczyzna, kierujący wypożyczonym bojerem, wjechał w dwie osoby spacerujące po lodzie. Oboje poszkodowanych zostało przewiezionych do szpitala.

/ KWP w Olsztynie /

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń policji, 50-latek sterujący bojerem nie zauważył pieszych znajdujących się na jego trasie. W wyniku zderzenia ucierpiały dwie osoby - 43-letni mężczyzna oraz 33-letnia kobieta.

Na szczęście, jak informują służby, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Sterujący bojerem był trzeźwy. W rozmowie z funkcjonariuszami tłumaczył, że nie zauważył spacerujących po zamarzniętej tafli jeziora osób.

Z kolei poszkodowani przyznali, że również nie dostrzegli zbliżającego się za ich plecami pojazdu.

Na miejscu pracowali policjanci, którzy przesłuchali świadków i ustalają szczegółówe okoliczności wypadku.

Służby apelują, by nie wchodzić na zamarznięte rzeki, stawy czy jeziora, bo stąpanie po cienkim lodzie może być śmiertelnie niebezpieczne.