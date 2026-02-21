Dramatyczny wypadek w Olszynie na Dolnym Śląsku. 5-letnia dziewczynka wypadła z okna na piątym piętrze. W domu był pijany ojciec. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Do wypadku doszło w sobotę w Olszynie koło Lubania na Dolnym Śląsku. 5-letnia dziewczynka wypadła z okna mieszkania znajdującego się na piątym piętrze.

Jak informuje reporterka RMF FM Martyna Czerwińska, dziecko przeżyło upadek i trafiło do szpitala.

W domu pijany ojciec

Jak wynika z ustaleń policji, w chwili zdarzenia dziewczynka była pod opieką ojca. Mężczyzna został przebadany alkomatem – okazało się, że miał 1,8 promila alkoholu w organizmie.

Został zatrzymany przez funkcjonariuszy i trafił do policyjnego aresztu.

Na razie nie wiadomo, w jakim stanie jest dziewczynka. Jest już z nią jej mama.

Ojciec zostanie przesłuchany dopiero kiedy wytrzeźwieje - wtedy być może poznamy okoliczności, w jakich 5-latka wypadła przez okno.