Policja z Wołomina bada sprawę funkcjonariusza drogówki, który w czasie pracy był pod wpływem narkotyków. Mężczyzna został zawieszony.
We wtorek ok. godz. 21 na numer alarmowy zadzwonił kierowca, który twierdził, że kontrolujący go policjant wołomińskiej drogówki może być pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
Badanie trzeźwości policjanta i kierowcy wykazało, że obaj są trzeźwi. Kolejne badanie - na obecność narkotyków - dało u nich wynik pozytywny. W tej sytuacji od mężczyzn pobrano krew do dalszych badań.
Informacja o policjancie pracującym pod wpływem narkotyków trafiła do Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Materiały związane z tą sprawą przekazano do Prokuratury Rejonowej w Wołominie.
"Komendant Powiatowy Policji w Wołominie już dzisiaj rano zadecydował o wszczęciu wobec policjanta postępowania dyscyplinarnego oraz zawieszeniu go w wykonywaniu obowiązków służbowych" - informuje wołomińska policja.