Policja z Wołomina bada sprawę funkcjonariusza drogówki, który w czasie pracy był pod wpływem narkotyków. Mężczyzna został zawieszony.

Zdj. ilustracyjne / fotokon / Shutterstock

We wtorek ok. godz. 21 na numer alarmowy zadzwonił kierowca, który twierdził, że kontrolujący go policjant wołomińskiej drogówki może być pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Badanie trzeźwości policjanta i kierowcy wykazało, że obaj są trzeźwi. Kolejne badanie - na obecność narkotyków - dało u nich wynik pozytywny. W tej sytuacji od mężczyzn pobrano krew do dalszych badań.

Informacja o policjancie pracującym pod wpływem narkotyków trafiła do Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Materiały związane z tą sprawą przekazano do Prokuratury Rejonowej w Wołominie.

"Komendant Powiatowy Policji w Wołominie już dzisiaj rano zadecydował o wszczęciu wobec policjanta postępowania dyscyplinarnego oraz zawieszeniu go w wykonywaniu obowiązków służbowych" - informuje wołomińska policja.