W środowym wydaniu "Rzeczpospolita" pochyla się nad Swietłaną Czestnych - Rosjanką z polskim paszportem, która pracuje dla jednego z domów aukcyjnych w Petersburgu. Ów dom aukcyjny ma niepokojące powiązania z Rosją - ma zajmować się sprzedażą majątku Federacji Rosyjskiej, a "wiele wskazuje na to, że także majątku FSB, służby, która stoi za akcjami sabotażowymi w Polsce i Europie". Kobieta dwa lata temu nabyła udziały w spółce obecnego marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty / Anita Walczewska / East News

ABW musi wyjaśnić powiązania Swietłany Czestnych z rosyjskim reżimem - pisze w środę "Rzeczpospolita". Powiązania kobiety w kontekście relacji z Włodzimierzem Czarzastym opisywała wcześniej również "Gazeta Polska", a także Telewizja Republika.

Swietłana Czestnych pracuje dla Rosyjskiego Domu Aukcyjnego w Petersburgu - w skrócie RAD. Jak ustaliła "Rzeczpospolita", głównym udziałowcem RAD jest inna spółka z Petersburga - St. Petersburg CJSC Russian Jeweller (ma 59 proc.).

"Według oficjalnej bazy SPARK Interfax należy do dwóch kobiet: Dinary Usejnowej i Marii Marakowskaj. Co ciekawe, na ich temat próżno szukać informacji" - opisuje "Rz".

Rosyjski Dom Aukcyjny w Petersburgu, w którym pracuje Czestnych, zajmuje się nie tylko dziełami sztuki, ale także sprzedażą majątku Federacji Rosyjskiej. "Wiele wskazuje na to, że także majątku FSB, służby, która stoi za akcjami sabotażowymi w Polsce i Europie" - wskazuje "Rzeczpospolita".

"Czy Rosjanka, która dwa lata temu nabyła udziały w spółce marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, trafi na listę sankcyjną?" - pyta "Rz".

"Kontakty z rosyjską wspólniczką powiązaną ze środowiskiem Kremla - nawet jeśli są tylko biznesowe, a Włodzimierza Czarzastego nie ma już w zarządzie hotelowej spółki (biznesu dogląda jego żona) - wymagają prześwietlenia" - pointuje "Rzeczpospolita".

Tymczasem podczas środowej Rady Bezpieczeństwa Narodowego prezydent Karol Nawrocki chce omówić temat "wschodnich kontaktów towarzyskich i biznesowych" marszałka Sejmu. Przedstawiciele środowiska PiS wskazywali w rozmowach z mediami, że sprawa Swietłany Czestnych w kontekście Włodzimierza Czarzastego będzie poruszona podczas posiedzenia RBN.