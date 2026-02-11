21 kilogramów marihuany przejęli stołeczni funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji podczas niedawnej akcji w podwarszawskich Jankach. Do zatrzymania przewożącego narkotyki kierowcy, doszło przy jednym z tamtejszych centrów handlowych.

Zatrzymany to 51-letni Polak, który jak się okazuje - brał udział w przerzucie marihuany z Hiszpanii. Policjanci otrzymali informację o tym, gdzie i kiedy ten mężczyzna może transportować nielegalny ładunek, warty na czarnym rynku ponad milion złotych.

Funkcjonariusze po tym jak zlokalizowali auto, natychmiast przystąpili do zatrzymania kierowcy.

W wynajętym samochodzie znaleziono też trzy kartony wypełnione marihuaną. Okazało się, że pudła dotarły do Polski jako przesyłka kurierska.

W prokuraturze w Pruszkowie mężczyzna usłyszał zarzut wewnątrzwspólnotowego przemytu narkotyków. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

