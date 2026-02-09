30 osób podejrzanych o udział w zbiorowej bójce w Kościerzynie na Pomorzu zostało zatrzymanych przez policję - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, wówczas grupa kilkudziesięciu fanatyków Lechii Gdańsk napadła na klub MMA, w którym ćwiczyli zawodnicy Kaszubi Kościerzyna, sympatyzujący z Arką Gdynia.

Bójka kilkudziesięciu pseudokibiców. Zatrzymania i blokady dróg / KPP w Kościerzynie / Policja

Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu przed godz. 20:00.

Jak wynika z informacji naszego dziennikarza, wieczorem do Kościerzyny miało przyjechać około 60 chuliganów z Gdańska. Bili się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu przy ul. Traugutta.

Policja zatrzymała do tej pory 30 osób. Są w policyjnych izbach zatrzymań, poza dwoma nieletnimi 16-latkiem i 17-latkiem, których przekazano rodzicom - ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

Funkcjonariusze prowadzą przesłuchania. Opisywane są obrażenia, sprawdzana jest zawartość telefonów. Policjanci zabezpieczyli i przeszukują też samochody, którymi pseudokibice dotarli do Kościerzyny. Dotychczas znaleziono głównie ochraniacze na szczęki - dowiedział się dziennikarz RMF FM.

Trwa wyjaśnianie, ile osób brało udział w tej bójce i powinno za to odpowiedzieć.

"Akcja policji trwa nadal i liczba zatrzymanych zapewnie wzrośnie. Zero tolerancji dla bandytów! Brawo Pomorska Policja" - napisał w poniedziałek wieczorem na portalu X szef MSWiA Marcin Kierwiński.