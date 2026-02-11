15 osób zostało rannych w zderzeniu dwóch autobusów w Kroczewie, niedaleko Nowego Dworu Mazowieckiego (woj. mazowieckie). Na miejscu trwa akcja służb.

Jak informuje reporter RMF FM Mateusz Chłystun, osiem z poszkodowanych osób wymagało transportu do szpitali. Trafili oni do placówek w Nowym Dworze Mazowieckim, Płońsku, Ciechanowie i Legionowie.

Pozostali, lekko ranni - otrzymują pomoc od ratowników medycznych na miejscu. W sumie poszkodowanych zostało 15 osób.

Autobusy, które zderzyły się w Kroczewie to pojazdy zakładowe, przewożące pracowników. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu, na drodze lokalnej.

Na miejscu cały czas działają strażacy i policjanci, którzy ustalają co doprowadziło do tego zdarzenia.

Droga krajowa nr 7 między Nowym Dworem a Płońskiem - jest przejezdna.




