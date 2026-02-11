14-latka zmarła z powodu zatrucia tlenkiem węgla w jednym z mieszkań przy ul. Jabłonkowskiej w Krakowie. Dziewczyna została znaleziona nieprzytomna w łazience w środę rano. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Jak poinformował nas kpt. Hubert Ciepły - rzecznik małopolskich strażaków, 14-latka została znaleziona w środę rano w łazience w mieszkaniu przy ul. Jabłonkowskiej w Krakowie.

Dziewczyna była nieprzytomna.

Stężenie tlenku węgla w mieszkaniu było bardzo wysokie.

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Niestety, mimo podjętej akcji ratunkowej 14-latka zmarła.