"Co pan robił, panie prezydencie, w 2018 roku w Moskwie? Był pan wówczas dyrektorem muzeum II wojny światowej (...). Z kim się pan spotykał tak naprawdę, o czym rozmawiał i co załatwiał?" - powiedział Włodzimierz Czarzasty we wtorek, przytaczając, o co zapyta Karola Nawrockiego podczas środowej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Marszałek Sejmu zaznaczył, że chce wrócić do pytań o kontakty prezydenta ze środowiskiem pseudokibiców i "przestępczym półświatkiem", w tym domniemanych "procederów prostytucji i sutenerstwa", do których miało dochodzić w Grand Hotelu w Sopocie. Czarzasty zaapelował też do prezydenta o podpisanie ustawy o KRS. Mówił również o wzbudzającym kontrowersje polityku, który ma wziąć udział w RBN.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podczas konferencji w Sejmie, 10 lutego 2026, Warszawa / Rafał Guz / PAP

"Rada Bezpieczeństwa Narodowego to nie jest bazar"

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował na dzisiejszej konferencji w Sejmie, że na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego zarządzonej przez prezydenta Karola Nawrockiego w środę, 11 lutego, chce zapytać prezydenta o jego kontakty ze środowiskiem pseudokibiców, ale nie tylko. Choć wspominał to już wcześniej, tym razem padło zdecydowanie więcej szczegółów na temat tego, czego ma m.in. dotyczyć dyskusja podczas RBN.

Jeżeli chodzi o RBN, to stanie tam problem SAFE. To kwestia wydania ponad 40 miliardów euro. To jest temat w dużej mierze poufny i tajny. Problem polega na tym, że będzie uczestniczył w tym wydarzeniu pan poseł Włodzimierz Skalik (z Konfederacji Korony Polskiej - przyp. red.), polityk wprost prorosyjski i jedyny parlamentarzysta, który zagłosował przeciwko uchwale potępiającej rosyjskie ataki na terytorium RP - powiedział Włodzimierz Czarzasty.

Druga sprawa, sprawa moja. Rada Bezpieczeństwa Narodowego to nie jest bazar. Od takich spraw są służby, prokuratura i sąd (...). Chcę zadać panu prezydentowi pytania, pytania dotyczące kontaktów prezydenta Nawrockiego ze środowiskiem pseudokibiców i przestępczym półświatkiem; koneksji prezydenta z osobami takimi, jak "Wielki Bu", zawodnik MMA, podejrzany o działania w trójmiejskim półświatku; wpadania w ramiona Tomasz P. ps. "Dragon" podczas piegrzymki kobiców na Jasnej Górze; bijatyk wraz z członkami grupy "Chuligani Wolnego Miasta" w 2009 roku, w której uczestniczyły osoby później skazywane za m.in. handel narkotykami, podpalenia, pobicia. Nie były to żadne "szlachetne pojedynki", jak prezydent mówił, tylko zasadzka z użyciem kastetów, kijów baseballowych (...). Warto też zapytać, czego boi się kancelaria prezydenta, ukrywając część zdjęć z kibolskiej pielgrzymki na Jasną Górę - zapowiedział marszałek Sejmu.

Wezwę pana prezydenta do jednoznacznych wyjaśnień dotyczących jego pracy jako ochroniarza w sopockim w Grand Hotelu. Czy był jedynie świadkiem procederu prostytucji i sutenerstwa, o których pisały media, czy też brał pan, panie prezydencie, w nich udział jako pośrednik (...)? - powiedział Włodzimierz Czarzasty.

Marszałek zaznaczył, że ma zamiar poruszyć także temat tego, dlaczego w 2021 roku ABW zgłosiła "poważne zastrzeżenia wobec pana Karola Nawrockiego i odmówiła przyznania poświadczeń bezpieczeństwa".

Co pan robił, panie prezydencie, w 2018 roku w Moskwie? Był pan wówczas dyrektorem muzeum II wojny światowej (...). Z kim się pan spotykał tak naprawdę, o czym rozmawiał i co załatwiał? - zapytał Włodzimierz Czarzasty, kierując te słowa do prezydenta.

Marszałek Sejmu o KRS i ewentualnym nadzwyczajnym posiedzeniu Sejmu

Włodzimierz Czarzasty zaapelował również do prezydenta o podpisanie ustawy o KRS.

11 lutego minie termin, kiedy na podstawie obecnych regulacji marszałek Sejmu powinien rozpisać wybory do Krajowej Rady Sądownictwa. Stanowią one, że sędziów-członków KRS wybiera Sejm. U prezydenta znajduje się nowelizacja ustawy o KRS, wprowadzająca zasadę, że to nie Sejm, ale wszyscy sędziowie mieliby ich wybierać w głosowaniu przeprowadzanym przez PKW.

Jeżeli nie doczekam się podpisu prezydenta pod ustawą o KRS-ie, wydam w przeciągu dwóch dni obwieszczenie o rozpoczęciu procedury wyboru członków KRS. Nie jest to dobre prawo, w oparciu o które wydam to obwieszczenie, ale prawo obowiązujące. Istnieje szansa poprawienia tego prawa. Ustawa leży w pana prezydenta - powiedział Włodzimierz Czarzasty.Marszałek odniósł się także do tego, że Prawo i Sprawiedliwość wnioskowało o zwołanie posiedzenia Sejmu w trybie niejawnym ws. Czarzastego. Ogłosił to w piątek 6 lutego Mariusz Błaszczak . Posiedzenie miałoby dotyczyć relacji Włodzimierza Czarzastego oraz jego żony z Rosjanką z polskim paszportem, która według doniesień mediów ma być ich partnerką biznesową. Na posiedzeniu miałby być poruszony również temat niewypełnienia przez Czarzastego ankiety bezpieczeństwa.

Prezydium Sejmu odrzuciło wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia, które złożyło PiS - powiedział na konferencji Włodzimierz Czarzasty.