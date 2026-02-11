Policjanci z warszawskiej Woli zatrzymali 40-letnią kobietę ściganą listem gończym za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej. Do ujęcia doszło w jednym z salonów urody na Mokotowie.

40-latka zatrzymana w salonie piękności / Jakub Kamiński / East News

Więcej ciekawych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl

Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego od dłuższego czasu prowadzili działania mające na celu namierzenie poszukiwanej. List gończy w jej sprawie wydał Sąd Okręgowy w Warszawie. Trop doprowadził śledczych do miejsca, w którym kobieta przebywała w chwili zatrzymania.

Policjanci z zespołu ds. poszukiwań przeprowadzili czynności operacyjne, dzięki którym ustalili aktualne miejsce pobytu 40-latki. Kobieta była ścigana listem gończym za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej - przekazała nadkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Zatrzymanie miało miejsce w salonie piękności na Mokotowie. Kobieta nie spodziewała się interwencji funkcjonariuszy. Po wykonaniu niezbędnych czynności została przewieziona do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe trzy i pół roku.

40-latka zatrzymana w salonie piękności, fot. Policja Wola

Nieoficjalnie: Z trzema innymi kobietami miała zgwałcić czwartą

Policja nie ujawnia szczegółów sprawy. Jak nieoficjalnie ustalił Onet, 40-latka została skazana na podstawie art. 197 § 3 Kodeksu karnego, który dotyczy zgwałcenia popełnionego wspólnie z inną osobą. Zatrzymana 40-latka jest jedną z trzech kobiet, które dopuściły się zgwałcenia czwartej kobiety. Okoliczności zdarzenia nie są na razie znane.

Zgodnie z przepisami, za zgwałcenie popełnione wspólnie z inną osobą grozi kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.