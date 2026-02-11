Rada Bezpieczeństwa Narodowego, która rozpocznie się dzisiaj około godz. 14, od kilku dni wzbudza ogrom emocji. Chodzi zarówno o tematy, jakie mają być na niej poruszane, ale też o grono, które ma wziąć w niej udział. "Ma cofnięte poświadczenie bezpieczeństwa. Nie wyobrażam sobie, żeby on tam był" - tak o Sławomirze Cenckiewiczu mówił Paweł Śliz, który był naszym gościem w Rozmowie o 7 w Radiu RMF24. Kontrowersje wzbudza też Włodzimierz Skalik, który wielokrotnie kwestionował rosyjskie zbrodnie, m.in. w ukraińskiej Buczy, a jego najnowsze wypowiedzi dotyczą na przykład tego, że Ukraina i Niemcy szykują się do rozbioru Polski.

O godz. 14 rozpocznie się Rada Bezpieczeństwa Narodowego pod przewodnictwem prezydenta Karola Nawrockiego.

Główne tematy spotkania to program SAFE, a także, wedle zapowiedzi, przeszłość marszałka Czarzastego i prezydenta Nawrockiego.

Kto weźmie udział w posiedzeniu RBN? Pełną listę nazwisk polityków znajdziesz poniżej.

Czym jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego?

Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradczym prezydenta w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa Polski. Posiedzenia rady zwołuje właśnie prezydent, określając przy tym ich tematykę. Sekretarzem rady jest szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, do którego zadań należy zaplanowanie szczegółowego porządku obrad. Posiedzeniom RBN przewodniczy prezydent. Są one niejawne, lecz zazwyczaj na początku do sali wpuszczane są media, a prezydent i premier mogą wygłosić przemowy. Tak też było podczas pierwszego w kadencji Karola Nawrockiego posiedzenia rady, które odbyło się 11 września 2025 roku - po tym, jak polską przestrzeń powietrzną wielokrotnie naruszyły rosyjskie drony. Doszło do tego w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

W skład rady wchodzą marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny, poselski lub koło poselskie - lub przewodniczący tych klubów lub kół - szefowie Kancelarii Prezydenta i Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Posiedzenie RBN 11 lutego - kto zasiądzie przy stole?

Na posiedzeniu RBN mają spotkać się m.in. Karol Nawrocki, Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty, Małgorzata Kidawa-Błońska, Radosław Sikorski, Władysław Kosiniak-Kamysz, Marcin Kierwiński, Tomasz Siemoniak i Sławomir Cenckiewicz.

Koalicję Obywatelską będzie reprezentował szef klubu Zbigniew Konwiński, Prawo i Sprawiedliwość - przewodniczący klubu Mariusz Błaszczak, ludowców - wspomniany już wicepremier, szef MON i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, a także szef klubu PSL-TD Krzysztof Paszyk.

Klub Lewicy będzie reprezentowała jego przewodnicząca Anna Maria Żukowska. W posiedzeniu wezmą też udział szef klubu Polski 2050 Paweł Śliz i przewodnicząca ugrupowania Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Pojawi się również przedstawiciel koła Razem Adrian Zandberg.

Z Konfederacji będzie wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak oraz poseł Bartłomiej Pejo. Swoją obecność potwierdził także przewodniczący koła Konfederacja Korony Polskiej Włodzimierz Skalik.

Cenckiewicz i Skalik. Te nazwiska wzbudzają kontrowersje

W debacie politycznej i publicystycznej wątpliwość co do zasadności obecności od kilku dni budzą dwa nazwiska. O pierwszym mówił dzisiaj w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 nasz gość, którym był Paweł Śliz z Polski 2050. Chodzi o szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza. Ma cofnięte poświadczenie bezpieczeństwa. Nie wyobrażam sobie, żeby on tam był - powiedział w Radiu RMF24 przewodniczący klubu parlamentarnego Polski 2050. Wczoraj po raz kolejny napisał o tym Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych : "Pan Sławomir Cenckiewicz nie posiada dostępu do informacji niejawnych i nie może brać udziału w spotkaniach objętych klauzulą niejawności".

Drugą osobą, co do której pojawiają się poważne wątpliwości, jest Włodzimierz Skalik z Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. O nim mówił z kolei w TVP Info wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

To są antysemici prorosyjscy, ja tym ludziom nie mam nic do powiedzenia - powiedział. W 2016 Skalik został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Prokurator Prokuratury Krajowej postawił mu zarzuty wręczenia łapówki osobie pełniącej funkcję publiczną. Polityk nie przyznał się, a śledztwo w tej sprawie zostało ostatecznie umorzone w 2021 roku.

Włodzimierz Skalik wielokrotnie kwestionował zbrodnie popełnione przez Rosjan w Ukrainie, m.in. udokumentowaną zdjęciami satelitarnymi masakrę w Buczy, gdzie po przejściu rosyjskiego wojska odkryto masowe groby m.in. z ofiarami z zawiązanymi do tyłu rękoma, potwierdzone przez ONZ masowe gwałty czy udokumentowane "sale tortur", gdzie ukraińscy cywile byli mordowani przez Rosjan. Najnowsze wypowiedzi Skalika dotyczą m.in. tego, że Ukraina i Niemcy szykują się do rozbioru Polski, "Zachodem dziś rządzą szataniści", a pandemia Covid-19 "to była fikcja".