W miarę upływu czasu stan kobiety pogarszał się - narastało wyziębienie, a brak odpowiedniego sprzętu i odzieży ochronnej tylko potęgował zagrożenie.

Międzynarodowa współpraca

W obliczu narastającego zagrożenia turystka zdołała skontaktować się z ratownikiem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Polsce. To właśnie ten telefon uruchomił lawinę działań, które w krótkim czasie objęły służby z kilku krajów.

Dyżurni z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji natychmiast nawiązali kontakt z Biurem Interpolu w Rabacie. Ze względu na konieczność prowadzenia komunikacji w języku francuskim, do akcji włączono także Sekretariat Generalny Interpolu. Kluczowe dokumenty zostały przetłumaczone i przekazane stronie marokańskiej, która niezwłocznie wysłała w góry ekipę ratunkową.

Walka z czasem w ekstremalnych warunkach

Jak relacjonują funkcjonariusze zaangażowani w koordynację działań, każda minuta miała ogromne znaczenie. Turystka była przytomna, ale mocno wyziębiona i nie była w stanie samodzielnie zejść z gór. Wysokość, niskie temperatury i trudny teren sprawiały, że sytuacja była bardzo poważna.

Marokańscy ratownicy, po intensywnych poszukiwaniach, dotarli do poszkodowanej. Kobieta została przetransportowana do miejscowości Imlil, gdzie natychmiast udzielono jej pomocy medycznej.

Stan zdrowia turystki

Po udzieleniu pierwszej pomocy okazało się, że stan zdrowia Polki jest dobry. Dzięki szybkiej i skoordynowanej akcji ratunkowej udało się uniknąć najgorszego scenariusza. Sprawne działania służb z kilku krajów oraz współpraca międzynarodowa okazały się kluczowe dla uratowania życia turystki.