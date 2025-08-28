Wypadek na polu we wsi Klukowo (woj. mazowieckie). 17-latek znalazł się pod maszyną rolniczą. To informacja z Gorącej Linii RMF FM.
To zdarzenia doszło po godz. 16:30 we wsi Klukowo, niedaleko Pułtuska na Mazowszu.
Ze zgłoszenia wynikało, że 17-latek znalazł się pod maszyną rolniczą.
Młodszy brygadier Konrad Chrzanowski ze straży pożarnej w Pułtusku poinformował RMF FM, że po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów z miejscowego OSP okazało się, że nastolatek był przytomny.
Chwilę później na miejscu pojawiło się Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. 17-latek śmigłowcem został przetransportowany do najbliższego szpitala.
Informację o zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.