Policyjny pościg ulicami Gdańska. Funkcjonariusze gonili w niedzielny poranek kierowcę samochodu, który nie zatrzymał się do kontroli - informuje reporter RMF FM.
- Policjanci ruchu drogowego próbowali zatrzymać kierowcę audi w Gdańsku na al. Zwycięstwa.
- Kierowca nie zatrzymał się do kontroli i rozpoczął ucieczkę ulicami miasta, między innymi al. Sucharskiego oraz drogą S-7.
- Po pościgu funkcjonariusze zatrzymali pojazd na trasie S-7. Za kierownicą audi siedział 22-letni mieszkaniec Gdańska.
W niedzielę po godzinie 8 na al. Zwycięstwa w Gdańsku policjanci ruchu drogowego chcieli zatrzymać do kontroli kierującego audi, który przekroczył prędkość.
Mężczyzna nie zastosował się do poleceń funkcjonariuszy i zaczął uciekać, między innymi al. Sucharskiego i drogą S-7, na której ten kierujący został zatrzymany przez funkcjonariuszy - poinformowała RMF FM Magdalena Ciska z KMP w Gdańsku.
Okazało się, że za kierownicą audi siedział 22-latek z Gdańska, który nie miał uprawnień do kierowania.
Trwają czynności w tej sprawie.