W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia i nagrania prezentujące wnętrza powstającego Hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Nowoczesny obiekt, który już wkrótce przyjmie pierwszych gości, zachwyca bogactwem wykończenia - marmurem, złotem i kryształowymi żyrandolami. To największa inwestycja hotelowa nad polskim morzem, która ma szansę przyciągnąć tysiące turystów.

Luksusowe wnętrza - marmur, złoto i kryształy

W ostatnich dniach na popularnych profilach w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i nagrania prezentujące wnętrza Hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Uwagę internautów przyciąga przede wszystkim bogactwo wykończenia. W środku dominuje marmur, złote detale oraz imponujące kryształowe żyrandole, które nadają przestrzeni wyjątkowego charakteru. Całość utrzymana jest w eleganckich, stonowanych kolorach ziemi, co podkreśla nowoczesny, a zarazem luksusowy styl obiektu.

Twórcy profilu "Buduje się w Polsce" podkreślają, że z zewnątrz hotel przypomina nowoczesny liniowiec, jednak wnętrza zaskakują zupełnie inną estetyką - pełną przepychu i elegancji. Taki styl może być zaskoczeniem dla wielu przyszłych gości, którzy spodziewali się bardziej minimalistycznych rozwiązań.

Otwarcie coraz bliżej - kiedy pierwsi goście?

Według najnowszych oficjalnych informacji, Hotel Gołębiewski w Pobierowie ma przyjąć pierwszych gości już 26 czerwca 2026 roku. Początkowo dostępnych będzie ponad 500 pokoi, a kolejne części obiektu będą uruchamiane etapami. Rezerwacje mają ruszyć jeszcze w maju, co z pewnością wzbudzi duże zainteresowanie wśród turystów planujących wypoczynek nad polskim morzem.

Największy hotel nad Bałtykiem - imponujące liczby i atrakcje

Hotel Gołębiewski w Pobierowie to jedna z największych inwestycji hotelowych w Polsce i największy tego typu obiekt budowany nad Bałtykiem. Kompleks powstaje zaledwie 150 metrów od plaży, na terenie dawnej jednostki wojskowej. Docelowo hotel ma oferować około 1200 pokoi i możliwość przyjęcia ponad 3 tysięcy gości jednocześnie.

Obiekt został zaprojektowany jako całoroczny resort wypoczynkowo-konferencyjny. W jego skład wejdzie rozbudowany aquapark, strefa SPA z gabinetami zabiegowymi, baseny wewnętrzne i zewnętrzne, liczne restauracje, klub nocny, kino, siłownia, kręgielnia oraz zaplecze sportowe z kortami tenisowymi i boiskami. Hotel będzie również dysponował dużym centrum konferencyjnym z kilkunastoma salami, które pozwolą na organizację wydarzeń biznesowych i branżowych na najwyższym poziomie.



Opóźnienia i wyzwania inwestycyjne

Budowa Hotelu Gołębiewski w Pobierowie rozpoczęła się w 2018 roku, jednak termin otwarcia był wielokrotnie przesuwany. Na opóźnienia wpłynęła przede wszystkim pandemia Covid-19, a także problemy organizacyjne i zmiany po śmierci założyciela sieci, Tadeusza Gołębiewskiego. Mimo trudności inwestycja jest już na finiszu, a jej skala i rozmach budzą ogromne zainteresowanie zarówno wśród turystów, jak i branży hotelarskiej.

Hotel Gołębiewski w Pobierowie to nie tylko luksusowe wnętrza, ale także szeroka oferta rekreacyjna i konferencyjna, która ma przyciągnąć gości przez cały rok. Otwarcie obiektu z pewnością wpłynie na rozwój turystyki w regionie i podniesie standardy wypoczynku nad polskim morzem.