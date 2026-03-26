​Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed używaniem szklanek z popularnej sieci Flying Tiger Copenhagen. W wyniku kontroli wykryto niebezpieczną migrację ołowiu i kadmu z obrzeży kilku modeli szklanek. GIS już wcześniej wydał ostrzeżenia wobec szklanek tej marki. Obecne ostrzeżenie dotyczy kolejnych pięciu modeli.

Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące wyrobów, które mają kontakt z żywnością. Chodzi o szklanki sprzedawane w sklepach Flying Tiger Copenhagen, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono migrację szkodliwych metali ciężkich - ołowiu i kadmu - z obrzeży tych produktów.

Szczegółowa lista wycofanych produktów

Ostrzeżenie dotyczy szklanek o pojemności 220 ml z różnymi motywami, które były dostępne w sprzedaży na terenie całej Polski. Oto lista modeli objętych ostrzeżeniem:

Szklanka z motywem dyni (numer artykułu: 3057450),

Szklanka z motywem pomarańczy (numer artykułu: 3062993),

Szklanka z motywem serc (numer artykułu: 3052986),

Szklanka z motywem truskawek (numer artykułu: 3053912),

Szklanka z motywem cytryn (numer artykułu: 3055350).

Produkty te były dystrybuowane przez firmę Tiger Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a ich krajem pochodzenia są Chiny.

Wcześniejsze ostrzeżenie z końca stycznia dotyczyło szklanek z motywem kwiatowym.

Działania podjęte przez przedsiębiorców i służby sanitarne

W odpowiedzi na wykryte zagrożenie, wszystkie wymienione modele szklanek zostały wycofane ze sprzedaży już 18 marca 2026 roku. Sklepy Flying Tiger Copenhagen natychmiast wywiesiły komunikaty informujące klientów o konieczności zwrotu produktów. Informacje o wycofaniu pojawiły się także w mediach społecznościowych oraz na oficjalnej stronie internetowej sieci.

Producent zachęca wszystkich klientów, którzy zakupili wskazane szklanki, do ich zwrotu w najbliższym sklepie Flying Tiger Copenhagen. Konsumenci mogą liczyć na pełny zwrot kosztów zakupu.