Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed używaniem szklanek z popularnej sieci Flying Tiger Copenhagen. W wyniku kontroli wykryto niebezpieczną migrację ołowiu i kadmu z obrzeży kilku modeli szklanek. GIS już wcześniej wydał ostrzeżenia wobec szklanek tej marki. Obecne ostrzeżenie dotyczy kolejnych pięciu modeli.
- W szklankach z Flying Tiger Copenhagen wykryto migrację ołowiu i kadmu.
- GIS ostrzega przed modelami z motywem dyni, pomarańczy, serc, truskawek i cytryn (220 ml).
Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące wyrobów, które mają kontakt z żywnością. Chodzi o szklanki sprzedawane w sklepach Flying Tiger Copenhagen, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono migrację szkodliwych metali ciężkich - ołowiu i kadmu - z obrzeży tych produktów.
Ostrzeżenie dotyczy szklanek o pojemności 220 ml z różnymi motywami, które były dostępne w sprzedaży na terenie całej Polski. Oto lista modeli objętych ostrzeżeniem:
- Szklanka z motywem dyni (numer artykułu: 3057450),
- Szklanka z motywem pomarańczy (numer artykułu: 3062993),
- Szklanka z motywem serc (numer artykułu: 3052986),
- Szklanka z motywem truskawek (numer artykułu: 3053912),
- Szklanka z motywem cytryn (numer artykułu: 3055350).
Produkty te były dystrybuowane przez firmę Tiger Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a ich krajem pochodzenia są Chiny.
Wcześniejsze ostrzeżenie z końca stycznia dotyczyło szklanek z motywem kwiatowym.
W odpowiedzi na wykryte zagrożenie, wszystkie wymienione modele szklanek zostały wycofane ze sprzedaży już 18 marca 2026 roku. Sklepy Flying Tiger Copenhagen natychmiast wywiesiły komunikaty informujące klientów o konieczności zwrotu produktów. Informacje o wycofaniu pojawiły się także w mediach społecznościowych oraz na oficjalnej stronie internetowej sieci.
Producent zachęca wszystkich klientów, którzy zakupili wskazane szklanki, do ich zwrotu w najbliższym sklepie Flying Tiger Copenhagen. Konsumenci mogą liczyć na pełny zwrot kosztów zakupu.