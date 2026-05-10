Na wiślanym wale w Korzeniewie w woj. pomorskim stoi niepozorny, lecz wyjątkowy budynek – dawna siedziba bosmanatu portu rzecznego, w której przez ponad sto lat działał unikatowy mechaniczny wodowskaz. Ten zabytek nie tylko przypomina o inżynieryjnych osiągnięciach XIX wieku, ale także o burzliwych dziejach regionu i samej Wisły.

Na 867. kilometrze biegu Wisły, w malowniczej wsi Korzeniewo w województwie pomorskim, znajduje się wyjątkowy zabytek techniki hydrologicznej - budynek dawnego wodowskazu. Usytuowany na szczycie wału wiślanego, dawny bosmanat przez lata stanowił ważny punkt orientacyjny dla żeglarzy i przewoźników korzystających z portu rzecznego.

Wzniesiony w latach 40. XIX wieku przez pruskich inżynierów, budynek skrywał w sobie unikatowy mechanizm, umożliwiający zdalny odczyt poziomu wody w Wiśle. Wieżyczka bosmanatu zwieńczona była okrągłą wnęką, przypominającą tarczę zegara, na której wielka wskazówka pokazywała aktualny stan wody. Dzięki temu rozwiązaniu załogi barek i holowników mogły z daleka ocenić warunki żeglugowe.

Pruska precyzja i inżynieria XIX wieku

Powstanie wodowskazu wiązało się z szeroko zakrojonymi pracami regulacyjnymi, prowadzonymi przez władze pruskie w Dolinie Dolnej Wisły. Wraz z budową nowoczesnego portu rzecznego w Korzeniewie, zrealizowano projekt studzienki i basenu, które pełniły funkcję naczyń połączonych z rzeką. Dzięki temu pływak wodowskazu zawsze odzwierciedlał aktualny poziom wody w Wiśle.

Mechaniczny system pozwalał na automatyczną zmianę wskazań - bez konieczności ręcznej obsługi. Takie rozwiązanie było wówczas wyjątkowe i stanowiło przejaw nowoczesnego podejścia do zarządzania żeglugą śródlądową. Wodowskaz w Korzeniewie służył nie tylko żeglarzom, ale także władzom portowym i hydrologom, którzy monitorowali poziom Wisły.

Historia Korzeniewa nierozerwalnie związana jest z Wisłą i żeglugą. Już w XIV wieku w pobliskim Kwidzynie działała korporacja żeglarzy wiślanych, a przez wieki miejscowość była ważnym punktem na szlaku transportu towarów do Gdańska. W połowie XVIII wieku powstał tu port rzeczny, a w 1754 roku uruchomiono stałą przeprawę promową przez Wisłę.

Przełom XIX wieku przyniósł kolejne inwestycje - utwardzoną szosę łączącą Korzeniewo z Kwidzynem oraz całkowicie nowy port rzeczny zlokalizowany na północ od szosy i przeprawy. W porcie cumowano elementy mostu pontonowego, który wielokrotnie wykorzystywano podczas przepraw wojskowych i transportu strategicznego.

Zmienne losy graniczne i polityczne

Od 1772 roku Korzeniewo znalazło się pod panowaniem pruskim, a w XIX wieku wyznaczono tu punkt poboru ceł za towary przewożone Wisłą. Po I wojnie światowej i przegranym przez Polskę plebiscycie, wieś pozostała w granicach Niemiec, a granica państwowa przebiegała wschodnim brzegiem Wisły. Most przez rzekę został rozebrany w latach 1927-29, a jego elementy wykorzystano przy budowie innych przepraw.

W okresie międzywojennym Korzeniewo było ważnym punktem tranzytowym i miejscem licznych konfliktów nadgranicznych. Funkcjonowała tu placówka Straży Celnej, a port rzeczny przeszedł pod kontrolę polskich władz wodnych. W przededniu II wojny światowej wieś służyła jako niemiecka baza logistyczna.

Po II wojnie światowej Korzeniewo ponownie znalazło się w granicach Polski. Choć wodowskaz przestał być używany jeszcze przed wojną, jego budynek do dziś stanowi cenny zabytek inżynierii wodnej i świadectwo historii regionu.