Tragiczny pożar w pomorskim Tczewie. Strażacy przekazali, że życie stracił starszy mężczyzna.

Zobacz również:

W czwartek po godz. 12:00 doszło do tragicznego pożaru mieszkania przy ul. Lipowej w Tczewie.

Przed przyjazdem straży pożarnej budynek opuściły cztery osoby.

Po tym, jak strażacy przybyli na miejsce, przez okno ewakuowane zostały kolejne dwie osoby - mężczyzna i kobieta.

Niestety, życia starszego mężczyzny nie udało się uratować, natomiast kobieta jest pod opieką ratowników medycznych.

Trwa przeszukiwanie pozostałych mieszkań. W działaniach bierze udział sześć zastępów straży pożarnej.

Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.

Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.