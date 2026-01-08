Tragiczny pożar w pomorskim Tczewie. Strażacy przekazali, że życie stracił starszy mężczyzna.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W czwartek po godz. 12:00 doszło do tragicznego pożaru mieszkania przy ul. Lipowej w Tczewie.

Przed przyjazdem straży pożarnej budynek opuściły cztery osoby.

Po tym, jak strażacy przybyli na miejsce, przez okno ewakuowane zostały kolejne dwie osoby - mężczyzna i kobieta.

Niestety, życia starszego mężczyzny nie udało się uratować, natomiast kobieta jest pod opieką ratowników medycznych.

Trwa przeszukiwanie pozostałych mieszkań. W działaniach bierze udział sześć zastępów straży pożarnej.