Tragiczny pożar w pomorskim Tczewie. Strażacy przekazali, że życie stracił starszy mężczyzna.
W czwartek po godz. 12:00 doszło do tragicznego pożaru mieszkania przy ul. Lipowej w Tczewie.
Przed przyjazdem straży pożarnej budynek opuściły cztery osoby.
Po tym, jak strażacy przybyli na miejsce, przez okno ewakuowane zostały kolejne dwie osoby - mężczyzna i kobieta.
Niestety, życia starszego mężczyzny nie udało się uratować, natomiast kobieta jest pod opieką ratowników medycznych.
Trwa przeszukiwanie pozostałych mieszkań. W działaniach bierze udział sześć zastępów straży pożarnej.
