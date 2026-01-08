Zastępca dowódcy warszawskiego oddziału prewencji policji w Piasecznie został zdymisjonowany - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Ma to związek ze sprawą zgwałcenia policjantki w tej jednostce.
Jest dymisja w warszawskim oddziale prewencji policji w Piasecznie w związku ze sprawą zgwałcenia funkcjonariuszki w tej jednostce.
Zdymisjonowany oficer nadzorował 9. kompanię OPP, której szef jest podejrzany o dokonanie tego przestępstwa wobec podwładnej. Tej nocy pełnił też służbę.
Głównym powodem jego dymisji jest nienależyty nadzór nad podwładnymi.
Jak informowaliśmy wcześniej, śledztwo w sprawie podejrzenia zgwałcenia funkcjonariuszki przez przełożonego w warszawskim OPP zostało przejęte przez Prokuraturę Okręgową.
Do tej pory postępowanie w tej bulwersującej sprawie prowadzili prokuratorzy rejonowi z Piaseczna, w którym znajduje się siedziba jednostki.
Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, śledztwo zostało przeniesione przede wszystkim ze względu na wagę sprawy, jej niecodzienny charakter, kontrowersje związane z ujawnieniem tego przestępstwa, a także z próbami dotarcia do pokrzywdzonej i środowisk z nią związanych.
Poza prokuratorskim śledztwem także policja prowadzi swoje postępowanie. Komendant główny zlecił też kontrolę w warszawskim oddziale prewencji.
Do tego bulwersującego zdarzenia miało dojść 3 stycznia. Sprawcą miał być dowódca jednej z kompanii, który był pod wpływem alkoholu. Więcej o tym pisaliśmy też TUTAJ>>>.
Poszkodowana policjantka przebywa pod opieką psychologa. Mężczyźnie grozi od 2 do 15 lat więzienia.