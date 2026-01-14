Uroczystość chrztu i wodowania drugiego z serii okrętu rozpoznania radioelektronicznego dla polskiej Marynarki Wojennej odbyła się w środę w stoczni Remontowa Shipbuilding w Gdańsku. Jednostka otrzymała nazwę ORP Henryk Zygalski i zasili 3 Flotyllę Okrętów.

Uroczystość wodowania i chrztu drugiego z serii okrętów rozpoznania radioelektronicznego / Marcin Gadomski / PAP

W Gdańsku zwodowano ORP Henryk Zygalski, drugi nowoczesny okręt rozpoznania radioelektronicznego dla polskiej Marynarki Wojennej.

Jednostka zasili 3 Flotyllę Okrętów i będzie wspierać bezpieczeństwo oraz monitoring Bałtyku.

Okręt powstał w ramach programu "Delfin" i nosi imię wybitnego polskiego kryptologa, współtwórcy sukcesu w złamaniu Enigmy.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Marynarki Wojennej, politycy oraz samorządowcy. Wiceszef MON Paweł Bejda odczytał list od ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza, w którym podkreślono, że rok 2025 był przełomowy dla modernizacji polskiej floty. Wskazano m.in. na podpisanie porozumienia ze Szwecją w sprawie okrętów podwodnych (program Orka), wodowanie nowych jednostek oraz rozpoczęcie budowy okrętu ratowniczego.

Szef MON zaznaczył, że silna Marynarka Wojenna to nie tylko prestiż, ale przede wszystkim gwarancja bezpieczeństwa kraju. "Zdolność do kontrolowania Bałtyku stała się kluczowa dla obrony naszych interesów oraz wypełniania zobowiązań sojuszniczych" - napisał Kosiniak-Kamysz.

Prezes Remontowa Shipbuilding Dariusz Jaguszewski przypomniał, że w ostatniej dekadzie stocznia dostarczyła dziewięć nowoczesnych okrętów dla Marynarki Wojennej, a obecnie buduje kolejne pięć. Pierwszy z nich ma zostać przekazany jeszcze w tym roku, a całość prac zakończy się w ciągu najbliższych 2,5 roku.