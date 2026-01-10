Prezydent Karol Nawrocki podpisał w piątek tzw. ustawę o bezpiecznym Bałtyku, która rozszerza kompetencje polskiej Marynarki Wojennej oraz innych służb na morzu i w powietrzu. Nowe przepisy mają na celu wzmocnienie ochrony infrastruktury krytycznej, takiej jak gazociąg Baltic Pipe czy platformy wiertnicze, oraz usprawnienie działań Sił Zbrojnych RP w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
- Prezydent podpisał ustawę o bezpiecznym Bałtyku, która wzmacnia ochronę infrastruktury krytycznej i rozszerza uprawnienia Marynarki Wojennej oraz innych służb na morzu i w powietrzu.
- Nowe przepisy umożliwiają szybsze wysyłanie okrętów MW na wody międzynarodowe, użycie uzbrojenia w obronie infrastruktury oraz dają dodatkowe uprawnienia do kontroli i działań za granicą.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl.
Kluczowe zmiany w podpisanej ustawie:
- Decyzja ws. wysłania polskich okrętów: Okręty MW będą mogły zostać wysłane na wody międzynarodowe na podstawie decyzji szefa MON, bez konieczności uzyskiwania zgody prezydenta.
- Obrona infrastruktury krytycznej i nie tylko: Marynarka i lotnictwo, działając na morzu, będą mogły użyć uzbrojenia w obronie infrastruktury krytycznej, w samoobronie lub w obronie innego należącego do polskiego wojska, straży granicznej lub policji statku powietrznego czy okrętu. Rozkaz otwarcia ognia będzie mógł w kryzysowej sytuacji wydać dowódca danego okrętu lub statku powietrznego, za uprzednią zgodą na takie działanie ze strony Dowódcy Operacyjnego.
- Przesłanki do użycia wojska za granicą: Wojsko polskie będzie mogło zostać użyte za granicą nie tylko dla wsparcia zaatakowanych sojuszników, udziału w misji pokojowej czy zwalczania terroryzmu, ale także "działań na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa RP".
- Przesłanki dot. pobytu wojska za granicą: Wśród przesłanek pobytu Sił Zbrojnych za granicą, obok udziału w zagranicznych ćwiczeniach i akcjach ratowniczych, dodano możliwość realizacji zadań związanych z monitorowaniem bezpieczeństwa zewnętrznego Polski.
- Wrogie rakiety na naszym terytorium: Dowódcy niższego szczebla będą mogli zdecydować o strąceniu nadlatującej wrogiej rakiety w sytuacji, gdy takiego rozkazu nie może wydać dyżurny dowódca obrony powietrznej lub np. nie można się z nim skontaktować.
- Uprawnienia do kontroli statków: Marynarka Wojenna zyska uprawnienia do kontrolowania obcych statków na wzór straży granicznej, jeśli wymaga tego bezpieczeństwo państwa.
- Zmiany dla pograniczników: SG będzie mogła zatrzymywać statki czy zmusić je do zawinięcia do określonych portów w ramach ochrony infrastruktury krytycznej.
Podczas prac parlamentarnych opozycja i BBN zgłaszali zastrzeżenia do zapisów umożliwiających wysyłanie okrętów MW na wody międzynarodowe bez zgody prezydenta. Rząd argumentował, że kluczowa jest szybkość działania w sytuacjach zagrożenia.
Nowe przepisy doprecyzowują także udziału sojuszniczego lotnictwa w patrolowaniu i obronie polskiego nieba.
Ustawa zacznie obowiązywać 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.