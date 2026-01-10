Prezydent Karol Nawrocki podpisał w piątek tzw. ustawę o bezpiecznym Bałtyku, która rozszerza kompetencje polskiej Marynarki Wojennej oraz innych służb na morzu i w powietrzu. Nowe przepisy mają na celu wzmocnienie ochrony infrastruktury krytycznej, takiej jak gazociąg Baltic Pipe czy platformy wiertnicze, oraz usprawnienie działań Sił Zbrojnych RP w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Prezydent Karol Nawrocki podpisał tzw. ustawę o bezpiecznym Bałtyku (Zdjęcie ilustracyjne) / Anita Walczewska/Zofia Bazak/Marek Bazak / East News

Prezydent podpisał ustawę o bezpiecznym Bałtyku, która wzmacnia ochronę infrastruktury krytycznej i rozszerza uprawnienia Marynarki Wojennej oraz innych służb na morzu i w powietrzu.

Nowe przepisy umożliwiają szybsze wysyłanie okrętów MW na wody międzynarodowe, użycie uzbrojenia w obronie infrastruktury oraz dają dodatkowe uprawnienia do kontroli i działań za granicą.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Kluczowe zmiany w podpisanej ustawie :

Decyzja ws. wysłania polskich okrętów: Okręty MW będą mogły zostać wysłane na wody międzynarodowe na podstawie decyzji szefa MON, bez konieczności uzyskiwania zgody prezydenta.

Okręty MW będą mogły zostać wysłane na wody międzynarodowe na podstawie decyzji szefa MON, bez konieczności uzyskiwania zgody prezydenta. Obrona infrastruktury krytycznej i nie tylko: Marynarka i lotnictwo, działając na morzu, będą mogły użyć uzbrojenia w obronie infrastruktury krytycznej, w samoobronie lub w obronie innego należącego do polskiego wojska, straży granicznej lub policji statku powietrznego czy okrętu. Rozkaz otwarcia ognia będzie mógł w kryzysowej sytuacji wydać dowódca danego okrętu lub statku powietrznego, za uprzednią zgodą na takie działanie ze strony Dowódcy Operacyjnego.

Marynarka i lotnictwo, działając na morzu, będą mogły użyć uzbrojenia w obronie infrastruktury krytycznej, w samoobronie lub w obronie innego należącego do polskiego wojska, straży granicznej lub policji statku powietrznego czy okrętu. Rozkaz otwarcia ognia będzie mógł w kryzysowej sytuacji wydać dowódca danego okrętu lub statku powietrznego, za uprzednią zgodą na takie działanie ze strony Dowódcy Operacyjnego. Przesłanki do użycia wojska za granicą: Wojsko polskie będzie mogło zostać użyte za granicą nie tylko dla wsparcia zaatakowanych sojuszników, udziału w misji pokojowej czy zwalczania terroryzmu, ale także "działań na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa RP".

Wojsko polskie będzie mogło zostać użyte za granicą nie tylko dla wsparcia zaatakowanych sojuszników, udziału w misji pokojowej czy zwalczania terroryzmu, ale także "działań na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa RP". Przesłanki dot. pobytu wojska za granicą: Wśród przesłanek pobytu Sił Zbrojnych za granicą, obok udziału w zagranicznych ćwiczeniach i akcjach ratowniczych, dodano możliwość realizacji zadań związanych z monitorowaniem bezpieczeństwa zewnętrznego Polski.

Wśród przesłanek pobytu Sił Zbrojnych za granicą, obok udziału w zagranicznych ćwiczeniach i akcjach ratowniczych, dodano możliwość realizacji zadań związanych z monitorowaniem bezpieczeństwa zewnętrznego Polski. Wrogie rakiety na naszym terytorium: Dowódcy niższego szczebla będą mogli zdecydować o strąceniu nadlatującej wrogiej rakiety w sytuacji, gdy takiego rozkazu nie może wydać dyżurny dowódca obrony powietrznej lub np. nie można się z nim skontaktować.

Dowódcy niższego szczebla będą mogli zdecydować o strąceniu nadlatującej wrogiej rakiety w sytuacji, gdy takiego rozkazu nie może wydać dyżurny dowódca obrony powietrznej lub np. nie można się z nim skontaktować. Uprawnienia do kontroli statków: Marynarka Wojenna zyska uprawnienia do kontrolowania obcych statków na wzór straży granicznej, jeśli wymaga tego bezpieczeństwo państwa.

Marynarka Wojenna zyska uprawnienia do kontrolowania obcych statków na wzór straży granicznej, jeśli wymaga tego bezpieczeństwo państwa. Zmiany dla pograniczników: SG będzie mogła zatrzymywać statki czy zmusić je do zawinięcia do określonych portów w ramach ochrony infrastruktury krytycznej.

Kontrowersje i poprawki

Podczas prac parlamentarnych opozycja i BBN zgłaszali zastrzeżenia do zapisów umożliwiających wysyłanie okrętów MW na wody międzynarodowe bez zgody prezydenta. Rząd argumentował, że kluczowa jest szybkość działania w sytuacjach zagrożenia.

Nowe przepisy doprecyzowują także udziału sojuszniczego lotnictwa w patrolowaniu i obronie polskiego nieba.

Ustawa zacznie obowiązywać 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.